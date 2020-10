Covid, rugby Sei Nazioni: un contagiato nella nazionale di Smith in vista dell'Irlanda a Dublino Chi è Stephen Lorenzo Varney Il calendario

Covid, un contagiato nella nazionale di rugby del ct Franco Smith che è in raduno a Roma in vista di Irlanda-Italia il 24 ottobre a Dublino per il recupero del Sei Nazioni. Si tratta di Stephen Varney, ex azzurro under 20 pronto a debuttare fra i “grandi” visto l'ottimo inizio di stagione nel Gloucester, nella Premiership (la massima divisione) inglese. La scoperta, dopo l'ennesimo giro di tamponi, risale a lunedì sera. Il giocatore è stato subito posto in isolamento ed è stata avvisata l'Asl romana di competenza.

La nota della Fir

La Federazione Italiana Rugby informa che un ciclo di test molecolari a cui sono stati sottoposti gli atleti e lo staff della Squadra Nazionale Maschile ha evidenziato un caso di positività al COVID-19 in un atleta convocato, tesserato presso Club affiliato a Federazione estera. L’atleta positivo, Stephen Varney (Gloucester Rugby, esordiente), è asintomatico ed è stato immediatamente isolato dal resto del Gruppo Squadra. Varney era risultato negativo ai tamponi svolti precedentemente presso il proprio Club di appartenenza. Fir ha attivato tutte le procedure previste e informato le autorità sanitarie di riferimento, nel pieno rispetto delle regolamentazioni vigenti. La Nazionale prosegue il raduno a Roma in osservanza delle disposizioni previste dall’autorità sanitaria competente.

Il calendario dell'Italia nel 6 e nell'8 Nazioni*

*Autum Nations Cup, per l'Italia non è stato ancora annunciato chi lo trasmetterà

24 ottobre

Sei Nazioni 2020, quarta giornata

Irlanda - Italia, ore 16.30, Dublino (DMax)

31 ottobre

Sei Nazioni 2020, quinta giornata

Galles - Scozia, ore 15.15, Llanelli (DMax)

Italia v Inghilterra, ore 17.45, Roma (DMax)

Francia v Irlanda, ore 21, Parigi (DMax)

14 novembre

Autumn Nations Cup 2020, prima giornata

Italia - Scozia, ore 13.45, Firenze

21 novembre

Autumn Nations Cup 2020, seconda giornata

Italia - Fiji, ore 13.45, sede non annunciata

28 novembre

Autumn Nations Cup 2020, terza giornata

Francia v Italia, ore 21, Parigi

5 dicembre – Autumn Nations Cup 2020, finali a Edimburgo, Dublino e altra città non ancora annunciata

