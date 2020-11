Autumn Nations Cup: ultimo turno, si decidono le finali, Inghilterra favorita

Quel Sei Nazioni più la Georgia che la buona creanza impone di chiamare Autumn Nations Cup giunge tra il 28 e il 29 novembre all'ultimo turno della fase a gironi. Si gioca per raggiungere le finali più importanti del 5 e 6 dicembre.

Nel girone A è rimasto il solo Galles, sempre in stato confusionale, a cercare di frenare la corsa dell'Inghilterra verso la finalissima. Si gioca ancora a Llanelli. Il tecnico degli inglesi Eddie Jones non si fida dei pronostici e schiera una macchina da guerra. Chiude il programma Irlanda-Georgia, posticipo domenicale.

Nel girone B, stavolta la vittoria a tavolino per 28-0 e i cinque punti in classifica vanno alla Scozia. Anche gli Highlanders devono infatti rinunciare al match contro le Fiji, placcate dal Covid. Attenzione massima, dunque, per il match di sabato sera allo Stade de France tra Francia e Italia. Pardon: Francia 2, visto il mostruoso turnover a cui è costretto il tecnico dei Bleus Fabien Galthié per aderire all'accordo tra Federazione e Lega sulla disponibilità dei giocatori più forti per il massimo campionato. Noblesse oblige.

PRIMA GIORNATA

13 novembre: Irlanda v Galles (Aviva Stadium) 32-9

14 novembre: Italia v Scozia (Artemio Franchi) 17-28

14 novembre: Inghilterra v Georgia (Twickenham) 40-0

15 novembre: Francia v Fiji (Vannes) 28-0 (a tavolino)

SECONDA GIORNATA

21 novembre: Italia v Fiji (Stadio del Conero) 28-0 (a tavolino)

21 novembre: Inghilterra v Irlanda (Twickenham) 18-7

21 novembre: Galles v Georgia (Llanelli) 18-0

22 novembre: Scozia v Francia (Murrayfield) 15-22

TERZA GIORNATA

28 novembre: Scozia v Fiji (Murrayfield) 28-0 (a tavolino)

28 novembre: Galles v Inghilterra (Llanelli) ore 17:00

28 novembre: Francia-Italia (Stade de France) ore 21:00

29 novembre: Irlanda v Georgia (Aviva Stadium) ore 15:00

CLASSIFICHE (tra parentesi la differenza punti)

GIRONE A

Inghilterra 9 (51)

Irlanda 4 (12)

Galles 4 (-5)

Georgia 0 (-58)

GIRONE B

Scozia* 11 (32)

Francia 9 (35)

Italia 5 (17)

Fiji* 0 (-84)

* una "partita" in più

FINALI

5 dicembre: Georgia v ? (Murrayfield) ore 13:00

5 dicembre: Irlanda v ? (Aviva Stadium) ore 15:15

5 dicembre: Galles v ? (Llanelli) ore 17:45

6 dicembre: Inghilterra v ? (Twickenham) ore 15:00

