Rugby, l'Italia non teme il mito: è il giorno della sfida agli All Blacks Diretta dalle 15

Già non è agevole sopportare il solito turn over allestito dagli All Blacks quando devono affrontare gli azzurri, come oggi alle 15 all’Olimpico. Questa volta a Ghiraldini e compagni toccherà anche tentare di tamponare le sfuriate di una nazionale-nazione bicampione del mondo che dal 2011 a oggi ha perso 4 partite sulle 102 disputate.Ecco, l’ultima di queste rarissime sconfitte doveva proprio avvenire una settimana fa, a Dublino (16-9), dove i “tutti neri” non avevano mai capitolato in 113 anni? Gli italiani si troveranno insomma di fronte una formazione inferocita che per tornare in carreggiata non alzerà mai il piede dal gas. E in cui 10 diavoli su 15 sono nuovi rispetto alla debacle irlandese e quindi pronti a immolarsi per dimostrare che quella sacra maglia nera merita d’ora in poi di restare sulle loro spalle.LEGGI ANCHE: Rugby, All Blacks in redazione per onorare i caduti a Montecassino Chi non è nato nella Terra della lunga nuvola bianca può solo intuire la mostruosa pressione che si scarica su un giocatore appena diventato titolare negli All Blacks grazie a un’enorme quantità di talento e di determinazione. Dal quel giorno vivrà sulla porta dell’inferno, perché dietro di lui almeno altri cinque neozelandesi lotteranno allo spasimo per prenderne il posto.Per forza che i “tutti neri” sono di fatto imbattibili: nessun altro Paese al mondo si identifica con la nazionale (tutti gli sport compresi) come la Nuova Zelanda con gli All Blacks. E nessun’altra nazionale (e di un Paese di appena 4,5 milioni di abitanti) è obbligata a vincere per sopravvivere grazie a un mito che è anche un business formidabile, ma che è destinato inevitabilmente ad afflosciarsi se il tasso di vittorie non resta stellare, vedi le tribolazioni anche finanziarie attraversate da Australia e Sud Africa. Come possono allora gli azzurri inceppare l’epopea della felce argentata? Detto che gli italiani non valgono - lo sappiamo - gli irlandesi, resta da aggrapparsi ai progressi di tenuta (pure in difesa) che la squadra di O’Shea ha effettivamente mostrato con Georgia e Australia prima di quest’ultimo Cattolica Assicurazioni test match autunnale che richiamerà almeno 55mila fedeli in attesa dell’Haka (versione Ka Mate). Persino gli allibratori sono indulgenti fissando un incoraggiante scarto di 35 punti, quando invece due anni fa, sempre all’Olimpico, finì 10-68, ennesima batosta in 14 confronti che solo in tre occasioni non hanno patito un ko con punteggio dilatato. Contro i tre fratelli Barrett (ma c’erano già stati i tre Going) e il valoroso capitano Kieran Read, il ct azzurro O’Shea conta sulla difesa di Campagnaro (foto tonda), l’orgoglio dell’equiparato kiwi Hayward, la grinta della prima linea (Ghiraldini: «Sarà una battaglia») e soprattutto sulle terze linee Steyn, Negri e Polledri. No, scudi e corazze non sono ammessi.Cattolica Assicurazioni Test MatchStadio Olimpico Roma, ore 15 (collegamento DMax dalle 14.20 con Sergio Parisse)Italia: 15 Jayden Hayward, 14 Tommaso Benvenuti, 13 Michele Campagnaro, 12 Tommaso Castello, 11 Luca Sperandio, 10 Tommaso Allan, 9 Tito Tebaldi, 8 Abraham Jurgens Steyn, 7 Jake Polledri, 6 Sebastian Negri, 5 Dean Budd, 4 Alessandro Zanni, 3 Simone Ferrari, 2 Leonardo Ghiraldini (c), 1 Andrea LovottiA disp. 16 Luca Bigi, 17 Cherif Traore, 18 Tiziano Pasquali, 19 Marco Fuser, 20 Johan Meyer, 21 Guglielmo Palazzani, 22 Luca Morisi, 23 Edoardo PadovaniAll. Conor O'SheaNuova Zelanda: 15 Damian McKenzie, 14 Jordie Barrett, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Ngani Laumape, 11 Waisake Naholo, 10 Beauden Barrett, 9 TJ Perenara, 8 Kieran Read (c), 7 Ardie Savea, 6 Vaea Fifita, 5 Scott Barrett, 4 Patrick Tuipulotu, 3 Nepo Laulala, 2 Dane Coles, 1 Ofa TuungafasiA disp. 16 Nathan Harris, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Angus Ta’avao, 19 Brodie Retallick, 20 Dalton Papalii, 21 Te Toiroa Tahuriorangi, 22 Richie Mo’unga, 23 Rieko IoaneAll. Steve HansenArbitro Andrew Brace (Irlanda)Tmo: Andrew McMenemy (Scozia9