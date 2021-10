Roma-Ostia, l'attore Sebastiano Gavasso e il video in cui rivive lo spettacolo teatrale "Corri"

Martedì 19 Ottobre 2021, 15:23

Alla mezza maratona RomaOstia ha partecipato lo scrittore romano Roberto Di Sante, autore del libro "Corri". Ha dedicato la gara alla sorella Antonella per riviverla insieme al suo amico Sebastiano Gavasso, attore di cinema e tv che ha trasformato il best seller in uno spettacolo teatrale. Alla maratona hanno partecipato entrambi insieme all'attrice Martina Galletta. E hanno interpretato la corsa come se fosse una festa, rivivendo le pagine del libro.

«Cento minuti, non è il personal best ma non serviva oggi. Oggi era la festa di "Corri" - ha detto in un post Gavasso - perché lo spettacolo è nato alla 45esima RomaOstia: quella pre-Covid, quella dell'infortunio grazie al quale conobbi Roberto Di Sante. Oggi volevo riprendere tutte le parti della RomaOstia che vengono citate nel libro. Per farne un montaggio che diventerà uno dei trailer ufficiali dello spettacolo. Ho corso ripetendomi il testo, rivivendo quelle parole e quelle emmozioni: rallentando, sorpassando, fermandomi per cogliere un aspetto specifico per poi ripartire, correndo come ha fatto Aldo Amedei. Fino al traguardo "col mare che ti abbraccia"»