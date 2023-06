Padel, torna il Major di Roma: dall'8 al 16 luglio al Foro Italico

Nove giorni di torneo e ben 134 match per il torneo di padel più atteso della stagione. Dalle qualificazioni di sabato 8 luglio alle finali di domenica 16, i sette campi del Foro Italico ospiteranno una nuova edizione dei BNL Italy Major Premier Padel, uno dei quattro maggiori tornei padelistici al mondo insieme a Doha, Parigi e Monterrey, fiore all'occhiello di un circuito sempre più grande e importante.

«L'anno scorso definimmo questo torneo una scommessa», ha dichiarato in conferenza stampa Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, «oggi è una scommessa vinta.

Al di là dei numeri è stata, a detta degli esperti, la più bella tappa del circuito mondiale e non solo per la location del Foro Italico, ma soprattutto per la passione del pubblico, capace di trascinare i giocatori. Il padel rimane il perfetto esempio di pratica sportiva che si trasforma in eccellenza dei grandi campioni». Il torneo avrà anche quest'anno una bella cornice di pubblico, come confermato dal presidente della Fitp, Angelo Binaghi: «I riscontri del torneo sono ottimi, l'attesa cresce e così anche la prevendita, aumenta del 70% anno su anno. Sono stati venduti più di dieci mila biglietti».

A Roma sbarca una nuova formula del torneo padel: «Tre contro Tre, vince chi sbaglia di meno»

I protagonisti

Anche quest’anno al Foro Italico arriveranno i migliori padelisti del mondo. Smaltito l’infortunio, Juan Lebron tornerà, proprio a Roma, a far coppia con Alejandro Galan. Alle spalle dell’attesissimo duo spagnolo, ci saranno i ‘Superpibes’: gli argentini Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno, vincitori del Premier Padel di Doha e del Barcelo Valladolid Master dove hanno superato gli uomini del momento, i ‘Golden Boys’ Arturo Coello e Agustin Tapia. Ci sarà anche l’intramontabile leggenda Fernando Belasteguin, che a 44 anni farà coppia con Miguel Yanguas. Di altissimo livello anche l’entry list al femminile, guidata da tre coppie formidabili: Ariana Sanchez-Paula Josemaria, Gemma Triay-Marta Ortega e Delfina Brea-Beatriz Gonzalez.

Tanti gli italiani impegnati nella Capitale. Al fianco di Simone Cremona ci sarà Marco Cassetta, mentre nel tabellone femminile Giulia Sussarello farà coppia con Emily Stellato. Attesa anche per il duo composto da Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti. Romana, classe 1995, Marchetti è una delle giocatrici del momento, come testimoniato dallo storico oro di Cracovia centrato insieme a Carolina Orsi. Proprio la Orsi sarà ai nastri di partenza del torneo insieme alla spagnola Patricia Llagun.

Gli altri eventi in programma

Ad arricchire ulteriormente il programma, durante il torneo, si disputeranno infatti un torneo Promises FIP – torneo juniores riservato agli Under-18 (dal 13 al 16 luglio) – e la prima edizione assoluta del Master del circuito Padel Trophy FIT Kinder Joy of Moving (14-15 luglio). Anche il BNL Italy Major Premier Padel avrà inoltre, proprio come succede durante gli Internazionali d'Italia, una sua area destinata al gioco e all’interazione: la Padel Experience Area. Nella zona si terranno tornei amatoriali e lezioni di gruppo per ogni livello di gioco dirette dagli insegnanti federali.

Dove vederlo

Il Major di Roma verrà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport, con Supertennis che riserverà una fascia quotidiana del suo palinsesto (tra le 13:15 e le 17). Il torneo sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo.