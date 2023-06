Padel, Cozzoli: «Il torneo di Roma è una scommessa vinta»

Manca sempre meno al Major Premier Padel 2023, il torneo che si terrà dal 10 al 16 luglio a Roma. A presentare l'evento in conferenza stampa è stato Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute: «L'anno scorso definimmo questo torneo una scommessa, oggi è una scommessa vinta. Al di là dei numeri è stata, a detta degli esperti, la più bella tappa del circuito mondiale e non solo per la location del Foro Italico, ma soprattutto per la passione del pubblico, capace di trascinare i giocatori. Il padel rimane il perfetto esempio di pratica sportiva che si trasforma in eccellenza dei grandi campioni».

Calciomercato ultime notizie oggi: Milan, ufficiale Sportiello. Lazio, Marcos Leonardo in pole per l'attacco. Roma, stallo per Scamacca

«I complimenti ci fanno piacere e sono uno stimolo per fare di più», ha continuato, «quello del Major di Roma è un sogno inimmaginabile che si è avverato, nato dall'intuizione di installare due campi; tre anni fa eravamo soli, abbiamo seguito la nostra strada e oggi è nato un risultato straordinario nonostante qualcuno ci avesse accusato di aver profanare il Foro italico».