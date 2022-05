Major Premier Padel Roma, Bruno e Mezzetti dicono addio al sogno

Alla fine non ce l'hanno fatta, Michele Bruno e Luca Mezzetti. I due romani, veri padroni di casa la Major Premier Padel romano, hanno visto infrangersi contro gli spagnoli Rubio e Ruiz il sogno di passare il primo turno. Accompagnati dal tifo incessante di coloro che hanno sfidato il sole bollente del Foro Italico, i due atleti capitolini hanno capitolato 6-3, 6-4, ma non senza lottare. Il primo game dura un niente, e quasi si potrebbe credere che la partita sia già scritta. Invece Bruno e Mezzetti si riprendono, sfruttando la loro potenza negli smash: entrambi dotati di una gran mano, il primo è più agile sulle palle basse, mentre il secondo è un martello quando schiaccia. 2 game a 2, poi 3 a 3: a quel punto gli iberici alzano il ritmo e non concedono più un gioco.

Eliminati, ma con onore

I due capitolini si confrontano, per svoltare la gara serve essere perfetti. E partono fortissimo, vincendo due game. Bruno 'sente' particolarmente la partita, dopo un errore si colpisce la testa con la racchetta. Ancora una volta, purtroppo, la maggior classe iberica emerge con prepotenza, e il secondo parziale si chiude 6-4. L'avventura al Major si chiude così, e i due romani (che nel 2018 vinsero l'Open di Roma proprio al Foro) salutano almeno per quest'anno la competizione sponsorizzata dalla Qatar Sports Investment. Uniti dalla vecchia passione per il tennis (è proprio grazie ad amici in comune in questo mondo che si sono conosciuti anni fa), Michele e Luca rappresentavano la Capitale da Nord a Sud, essendo il primo di Via Cortina d'Ampezzo e il secondo dell'EUR. Bruno è appassionato di mostre ("Quando non gioco mi piace staccare dallo sport"), mentre invece l'amico è uno che non si ferma mai. "Adoro le bici - aveva ricordato a Il Messaggero qualche giorno fa - ci vado spesso, è una passione che ho da quando ho abbandonato le moto sportive". L'appuntamento col Major è rimandato all'anno prossimo.