Lebron-Galan senza problemi, battuti Rubio e Ruiz: i più forti del Mondo ai quarti di finale. Avanti anche Di Nenno e Navarro

Poco più di un'ora. Manifesta superiorità, soprattutto nel secondo set. Lebron-Galan rispettano il pronostico e battono la coppia Rubio-Ruiz (sedicesima del tabellone) per 2-0 (6-4, 6-2). I primi della classifica Mondiale staccano così il pass per i quarti di finale del'Italy Major Premier Padel di Roma. Senza storia una partita che praticamente è durata solamente i primi due giochi. Al terzo la coppia spagnola strappa il servizio e poi porta a termine il primo set senza problemi. Nel secondo poi fa addirittura meglio: al primo gioco subito il break che indirizza la partita. L'altra coppia iberica riesce a prendersi il prmio gioco sul 4-0, ma ormai la sfida era incanalata verso i binari giusti, quella della coppia favorita del torneo. Senza intoppi insomma. Certo, Rubio forse quella pallina in faccia di Galan proprio al tramonto della sfida non se la voleva prendere. Oltre il danno la beffa. Nulla di grave comunque e grande sportività in campo, in una Grand Stand Arena che inizia a popolarsi sempre di più e che tra domani e domenica dovrebbe avere il tutto esaurito in diverse occasioni per le fasi finali del torneo più importante mai disputato in Europa, che è entrato nel circuito dei quattro più importanti del Mondo.

«FORO ITALICO MERAVIGLIOSO»

«Grazie a tutti per essere qui - ha detto Galan alla fine - al Foro Italico è tutto davvero fantastico». «Abbiamo fatto una grande partita con Ale» ha invece spiegato il "Lupo" Rubio, evidentemente soddisfatto del risultato arrivato senza nemmeno troppo sforzo. Domani ci sono i quarti contro Gutierrez e Zalba. Quindi meno si suda meglio è per tutti.

Nella serata del Foto Italico avanti anche la coppia seconda del tabellone Di Nenni e Navarro che hanno chiuso in due set la pratica Rodriguez e Santos.