Lebron-Galan, la coppia di fenomeni piega 'Dio' Belasteguin ed è in finale

Se eliminare in semifinale il più grande giocatore di padel di tutti i tempi è blasfemia, allora Juan Lebron e Ale Galan possono essere definiti blasfemi. I due campioni iberici, da tempo numeri uno al mondo, oggi hanno conquistato in una Gran Stand pienissima la finale del Major Premier Padel. L'avversario? Nientepopodimeno che Fernando Belasteguin, il Messi di questo sport, l'uomo capace di rimanere per 13 anni consecutivi ai vertici mondiali. 'Bela', in coppia col talentuoso e giovanissimo (appena 20 anni, 23 in meno dell'eterno argentino) ha capitolato solamente