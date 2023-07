Coppa dei Club Padel MSP, finali 7-9 luglio a Terni: Onorato incontra i club romani in Campidoglio

Il momento è vicino: dal 7 al 9 luglio prossimo, le squadre romane qualificatesi alle finali nazionali della Coppa dei Club di padel MSP scenderanno in campo a Terni. Prima della partenza per l’Umbria, lunedì mattina, il Padel Colli Portuensi (campioni della fase di Roma e provincia), i vicecampioni dell’Eschilo e i campioni d’Italia 2022 del Mas Padel sono stati ricevuti nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio dall’assessore capitolino allo Sport, Alessandro Onorato.

Un modo per celebrare le squadre protagoniste della fase finale di un torneo – quello organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI - che nella sola fase di Roma e provincia ha fatto registrare ben 168 squadre iscritte. Alla finale nazionale, invece, parteciperanno 18 club provenienti da dieci regioni d’Italia.

Saranno 16 le formazioni, proveniente da 10 Regioni, che si giocheranno il titolo nazionale a Terni, in una rassegna che ha coinvolto migliaia di atleti amatoriali durante questi mesi. La Coppa dei Club negli anni è infatti diventata una manifestazione di riferimento per il padel amatoriale in Italia.

Onorato: «Padel Mixto è sport che elimina gli ostacoli»

Presente in Campidoglio anche la delegazione di Padel Mixto (manifestazione inclusiva che vede la partecipazione in coppia di un atleta normodotato e di uno con disabilità motoria) dell’ASD Ecopadel, anch’essa impegnata nelle finali di Terni, formata dal presidente dell’ASD Sportinsieme Luca Alessandrini, dal presidente dell’ASD Ecopadel Massimo Malizia e dall’atleta paralimpico Roberto Punzo. «Siamo orgogliosi di aver ricevuto in Campidoglio gli atleti del Padel Mixto, una manifestazione che deve essere d’esempio – afferma l’assessore Onorato - Il padel è uno sport che ha preso piede in maniera impressionante nel nostro Paese e nella nostra Regione: basti pensare all’1,2milioni di praticanti in Italia o agli oltre 350mila che giocano a Roma. Grazie a competizioni come quella di Terni con il Padel Mixto abbiamo però la dimostrazione plastica di come lo sport quando viene messo nelle condizioni di farlo riesce ad eliminare gli ostacoli e a mettere gli atleti l’uno al fianco degli altri senza etichette o impedimenti».

A chiudere il cerchio, nell’Aula Giulio Cesare sono state premiate anche le squadre romane che hanno appena partecipato alla finale nazionale di calcio a 5 maschile e femminile, evento disputato durante la rassegna nazionale MSP Day 2023, che si è svolta dal 23 al 25 giugno a Rimini. Nel maschile, il Circolo Belle Arti si è classificato al secondo posto; stesso piazzamento anche per il Futsal Team Lazio nel femminile.