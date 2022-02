Tutti pazzi per Costantini e Mosaner. Da Malagò a Zaia e Sala: ««Siete l'orgoglio d'Italia»

Tutti pazzi per l'impresa della coppia Costantini-Mosaner: «È un oro che passa alla storia, come quello di Jacobs». È il commento del presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla vittoria nella finale del doppio misto del curling: «Grazie Stefania, grazie Amos. Siete l'orgoglio d'Italia. Non avete vinto le Olimpiadi, le avete stravinte! Guidati da una grande Violetta Caldart, siete stati formidabili nella vostra semplicità: intesa, solidità e affiatamento dovrebbero essere prese ad esempio dall'intero Paese. I vostri sorrisi e la vostra serenità sono stati il più bel messaggio per chi vi ha seguito da casa. Oggi voi rappresentate l'immagine che tutti noi sogniamo dell'Italia. Complimenti alla Federazione e al Presidente Gios che vi ha sostenuto e che finora ci sta dando soddisfazioni incredibili. Un grande abbraccio anche a Federico Pellegrino che non tradisce mai e si è confermato un vero leader della sua disciplina. Il suo argento è l'ennesima conferma che vincere ai Giochi non è assolutamente facile. Siamo a sette medaglie in sei sport differenti. Poliedrici come sempre e come quasi nessun altro. Aspettatemi che presto tornerò in mezzo a voi. Viva lo sport, viva l'Italia!».

I governatori

Da esordienti a campioni olimpici in meno di una settimana. Lo dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, congratulandosi con la coppia azzurra: «L'ampezzana 22enne Stefania Constantini (Fiamme Oro), l'unica donna del curling italiano a Pechino 2022, assieme al trentino Amos Mosaner (Aeronautica) - aggiunge - hanno praticamente incantato il mondo intero nel doppio misto 'tutti contro tuttì, battendo nella finale la Norvegia. Qui, nel Water Cube, trasformato ora nell'Ice Cube, ad oggi sono due le venete medaglia d'oro: 14 anni fa, infatti, anche Federica Pellegrini vinse la medaglia d'oro nei 200 stile libero. È una impresa storica quella di Stefania e Amos. Oggi festeggiamo due ragazzi d'oro: lucidi, freddi e distaccati sul campo gara. Constantini e Mosaner hanno fatto sciogliere il ghiaccio del National Acquatics Centre di Pechino, conquistando la prima e assoluta medaglia azzurra nel doppio misto. Questi due giovani daranno sicuramente una spinta importante all'intero movimento del curling, tracciando la strada verso Milano Cortina 2026, quando rivedremo in gara Constantini e le sue compagne di squadra allo stadio olimpico di Cortina». E il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina: «Un grande abbraccio a tutti i Cortinesi. Il curling c'è».