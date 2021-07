Timvision, da oggi è disponibile in esclusiva il nuovo canale Eurosport 4K

Venerdì 23 Luglio 2021, 18:29

Da oggi è disponibile su Timvision il nuovo canale Eurosport 4K per vivere al meglio le emozioni dei Giochi Olimpici Tokyo 2020. Fino all'8 agosto saranno tantissimi gli atleti che gareggeranno nel paese del Sol Levante. Timvision è la principale piattaforma streaming per l’intrattenimento e lo sport in Italia.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Timvision, presentato il nuovo palinsesto: dalla Serie A Tim al... SPORT Timvision, Ferrara: «Orgoglioso di essere il... PAY TV Timvision, la nuova casa di Serie A e Champions League

La fiamma Olimpica è pronta ad ardere! 🔥 Non perderti la cerimonia d’apertura di #Tokyo2020 su Eurosport con #TIMVISION e, con il TIMVISION Box, hai in esclusiva il canale Eurosport in #4K per seguire le gare con un’esperienza visiva unica! 🏋 #UnitedByEmotion #StrongerTogether — TIMVISION (@TIM_vision) July 23, 2021

Grazie alla sua strategia di aggregatore offre i migliori contenuti premium forte dei tanti accordi di distribuzione e collaborazione siglati con numerosi partner (Disney+, Netflix, Dazn, Prime Video, Mediaset, Discovery+, Eurosport, Turner, Viacom CBS, Chili e VatiVision), alle produzioni originali e ai grandi film e serie TV in anteprima. Non solo. Il nuovo decoder Timvision e il modem "WiFi Serie A Tim" garantiscono allo spettatore la migliore esperienza per seguire il meglio dell’intrattenimento e degli eventi sportivi in casa.