Tokyo 2020, boom di contagi. Niente spettatori ai Giochi olimpici: l'annuncio del ministro giapponese

Giovedì 8 Luglio 2021, 15:27 - Ultimo aggiornamento: 15:33

Dopo l'annuncio dello stato di emergenza per il Giappone legato all'aumento dei contagi, arriva anche quello del no al pubblico alle Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma dal 23 luglio all'8 agosto. «Gli organizzatori concordano sullo svolgimento dei Giochi senza spettatori, afferma il ministro delle Olimpiadi del Giappone», si legge in un tweet della Reuters.