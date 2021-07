Tokyo 2020, le speranze di podio azzurre del 27 luglio: Ceccon vuole raddoppiare, occhi puntati sul canottaggio

Lunedì 26 Luglio 2021, 23:08

Dal nuoto, oggi, sono arrivate le soddisfazioni vere per l'Italia. Con Nicolò Martinenghi e la staffetta del 4x100 stile libero maschile, il medagliere azzurro a Tokyo 2020 si è rimpolpato un po'. Hanno contribuito, però, anche il tiro a volo, con Diana Bacosi, e la scherma, con Daniele Garozzo, entrambi si sono fermati sul secondo gradino del podio però, a differenza di cinque anni fa, in cui avevano trionfato e si erano portati a casa il metallo più prezioso. Per domani, le speranze di medaglia diminuiscono un po' nelle ventidue finali in programma della quarta giornata di queste Olimpiadi, ma ci attendono anche sorprese. Forse.

Pronti, via. Già alle 2:40, ora italiana, la nostra Alice Betto, triatleta lombarda di anni 33 (34 a dicembre), potrebbe baciare l'esordio a cinque cerchi con una medaglia che avrebbe dello storico per la nostra delegazione. A farle compagnia, ma con meno chance, al parco marino di Odaiba, ci sono anche Angelica Olmo e Verena Steinhauser.

Cambio di location, avanti di qualche minuto, e in acqua scende anche il canottaggio: prima con il quattro di coppia maschile, e poi con quelle femminile. Per Simone Venier, quinta Olimpiade, è un bentornato in finale dopo Pechino 2008, in cui arrivò all'argento, e con l'apporto di Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, il trentaseienne di Latina sogna il bis. Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi, invece, ripescate dopo il terzo tempo in batteria, hanno meno speranze, ma noi facciamo comunque il tifo per loro.

Siccome di acqua non siamo mai sazi, Thomas Ceccon, uno degli uomini della staffetta argento di oggi, vorrebbe concedersi il lusso di tornare in patria con due medaglie al collo. Con il quarto tempo, si presenta in finale nei 100 metri dorso armato di coraggio e sfrontatezza per un altro grande traguardo per il nuoto italiano. Poco prima, anche Martina Carraro, l'unica azzurra rimasta nella rana dopo l'eliminazione per squalifica della giovane promettente Benedetta Pilato, scenderà in vasca nei 100 metri. Il suo è già un gran risultato, ma non si sa mai.

Nel kayak slalom, la biglia impazzita di Stefanie Horn potrebbe regalarci qualche soddisfazione, ma è tutto da vedere. Esattamente come nella gara a squadre della spada femminile: la scherma, quest'anno, non ci ha donato gioie (e il medagliere ne sta risentendo parecchio, infatti). Ma le Farfalle della ginnastica artistica, capitanate da un'immensa Vanessa Ferrari, potrebbero cambiare le carte in tavola e portarci sul podio nel primo pomeriggio.

Nel mezzo, sollevamento pesi con Maria Grazia Alemanno, categoria 59 kg, e poi Giorgia Bordignon, 64 kg. Nel judo, ci siamo già giocati i nostri pezzi da novanta (Giuffrida bronzo e Basile ko al primo turno), ma occhio anche a Maria Centracchio e Christian Parlati. In sella alla mountain bike salirà Eva Lechner alle 8 del mattino, mentre il giovane Marco Suppini ci proverà con la carabina 10 metri per il tiro a segno. Noi incrociamo sempre le dita.

Le finali del 27 luglio

00:30 - 02:40 Triathlon - Prova Femminile

02:50 - 03:02 Canottaggio - Quattro di Coppia Maschile

03:02 - 03:14 Canottaggio - Quattro di Coppia Femminile

03:30 - 05:30 Nuoto - 100m Dorso Femminili

03:30 - 05:30 Nuoto - 100m Rana Femminili

03:30 - 05:30 Nuoto - 200m Stile Libero Maschili

03:30 - 05:30 Nuoto - 100m Dorso Maschili

04:00 - 04:40 Tiro a segno - Pistola 10m Mix

08:00 - 09:00 Tuffi - Piattaforma Sincro Femminile

08:00 - 10:00 Ciclismo - Mountain Bike Femminile

08:30 - 09:10 Tiro a segno - Carabina 10m Mix

08:50 - 10:40 Sollevamento Pesi - 59kg Femminile

09:00 - 09:37 Kayak Slalom - K1 Femminile

10:30 - 15:15 Equitazione - Dressage a Squadre

11:10 - 12:10 Judo - -63kg Femminile

11:10 - 12:10 Judo - -81kg Maschile

12:30 - 13:20 Scherma - Spada a Squadre Femminile

12:45 - 14:45 Ginnastica artistica - Prova a Squadre Femminile

12:50 - 14:40 Sollevamento Pesi - 64kg Femminile

13:00 - 15:00 Softball

14:30 - 14:45 Taekwondo - +67kg Femminile

14:45 - 15:00 Taekwondo - +80kg Maschile