Tokyo 2020, staffetta della torcia olimpica al via senza pubblico

Non ci sarà pubblico per la partenza della fiaccola olimpica dei Giochi di Tokyo. La cerimonia è prevista per il 25 marzo a Fukushima, la prefettura devastata dieci anni fa da un sisma e da uno tsunami che hanno distrutto anche una centrale nucleare e provocato quasi ventimila vittime.

Gli organizzatori hanno annunciato che al pubblico è stato vietato di seguire, se non in diretta online, la cerimonia, che è stata «molto semplificata», e la prima tappa della staffetta. La fiaccola, che dovrà arrivare nella capitale per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi il 23 luglio, seguirà il percorso previsto ma con molta meno enfasi, proprio per evitare assembramenti pericolosi.

APPROFONDIMENTI GOVERNO Valentina Vezzali nuova sottosegretaria allo Sport:... LA PROPOSTA Tokyo 2020, il Cio: «Vaccino cinese agli atleti delle...

Il Governo in più dovrà annunciare ufficialmente la scelta di non accogliere tifosi dall'esterno. E mentre si parla anche di tenere le gare completamente a porte chiuse, potrebbero essere imposti limiti alle delegazioni governative ammesse alla cerimonia di apertura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA