Speed skating, niente podio per Francesca Lollobrigida nei 1.500 metri

Settimo posto per Francesca Lollobrigida nella finale dei 1500 metri nel pattinaggio di velocità. L'azzurra, che nei 3000 metri aveva conquistato l'argento non si è ripetuta. L'oro è andato all'olandese Ireen Wust con un tempo di 1:53.28, nuovo record olimpico. Seconda, alle sue spalle, la giapponese Miho Takagi (1:53.72). Chiude il podio l'altra olandese, Antoniette de Jong (1:54.82)..

