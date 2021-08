Paralimpiadi, arrivano altri 3 ori dal nuoto. Fioretto femminile (con Bebe Vio) "solo" d'argento

Domenica 29 Agosto 2021, 18:23 - Ultimo aggiornamento: 18:33

Non si ferma neanche l'Italia paralimpica, che nella quinta giornata dei Giochi di Tokyo 2020 aggiunge altri metalli al medagliere, qualcuno anche di color oro.

Le medaglie di oggi

È dorata infatti la medaglia di Simone Barlaam, che regala un'altra gioia al nuoto e allo sport azzurro vincendo la 50 metri stile libero in 24'' e 71 centesimi (categoria S9) davanti al russo Denis Tarasov (24” e 99) e allo statunitense Jamal Hill (25” e 19).

Si aggiudica il metallo più prezioso anche Arjola Trimi, che trionfa nella 50 metri dorso (categoria S3) in 51'' e 34 centesimi. La nuotatrice milanese domina la gara, lasciando la britannica Challis addirittura alla distanza siderale di circa 4 secondi.

È un argento che diventa oro invece quello della 4x100 di nuoto azzurra, che con la squadra composta da Xenia Francesca Palazzo, Vittoria Bianco, Giulia Terzi e Alessia Scortechini, si classifica seconda in gara ma si avvantaggia della squalifica di Team Usa per mettersi al collo il terzo primo posto di giornata per la delegazione azzurra.

Il quarto metallo è d'argento ma poco male, e arriva dalla scherma femminile (fioretto), dove il team azzurro, composto da Loredana Trigilia e Andreea Mogos più la straordinaria Bebe Vio, si ferma di misura a 4 stoccate dalla vittoria, che invece va alla Cina. Il conto totale delle medaglie sale così a 27, con 8 ori, 10 argenti e 9 bronzi (che ci issano al nono posto complessivo nella classifica generale per nazioni). Non poi così male.