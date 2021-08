Paralimpiadi, dal 24 agosto a Tokyo riprendono i Giochi. Azzurri da record: al via 114 atleti

Chiusa la XXXII edizione dei Giochi Olimpici, la più prolifica sportivamente della storia dello sport azzurro (con 40 medaglie - 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi), si attende ora la partenza della XVI edizione dei Giochi Paralimpici, che si terrà a partire dal 24 agosto fino al 5 settembre.

Come per le Olimpiadi di Tokyo 2020, anche in questi Giochi la delegazione azzurra è da record in termini numerici, e speriamo che questo porti bene come ha già fatto: 384 erano gli atleti che sono scesi in terra asiatica per impreziosire il medagliere tricolore (riuscendoci peraltro) dal 23 luglio all'8 agosto, portando a casa almeno una medaglia al giorno. A questi qui invece saranno un po' di meno, 113, ma basteranno per aggiornare il record di presenza record, con un +14% rispetto a Rio 2016. Di questi, 60 saranno donne e 53 uomini.

The countdown begins again! 1️⃣5️⃣ Days To Go! #Paralympics

The #Olympics are over but we still have plenty of incredible sporting action to look forward to at the #Tokyo2020 Paralympic Games pic.twitter.com/qfcjaLQrFZ

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 9, 2021