Paralimpiadi 2021, il calendario: quando gareggerà Bebe Vio

Lunedì 23 Agosto 2021, 11:24

Paralimpiadi Tokyo 2020: il 24 agosto l’Italia comincerà a partecipare per i giochi estivi, ai quali punta ad essere una grandissima protagonista. Andiamo a vedere qual è il calendario completo delle prove e quando gareggerà Bebe Vio. foto: Kikapress, Shutterstock; music: "Cute" from Bensound.com

