Diretta Olimpiadi, Nicolò Martinenghi di bronzo nei 100 rana: è la prima medaglia dal nuoto. Martina Carraro centra la finale di domani

Terza giornata di Olimpiadi a Tokyo 2020 con l'Italia che arriva con un bottino di cinque medaglie: una d'oro, una d'argento e i tre bronzi di ieri, rimpolpati subito dal bronzo di Nicolò Martinenghi. Oggi la scherma cerca il riscatto dopo la delusione di ieri: in pedana fioretto individuale e spada femminile. In campo anche il tennis con Fognini e Sonego oltre che il favorito Djokovic. Speranze di medaglia dal nuoto con la staffetta 4x100 stile libero poco dopo le 5. Oggi però è il giorno di Federica Pellegrini (in vasca alle 12) e Simona Quadarella (alle 12:50) nelle rispettive batterie dei 200 e 1500 stile libero. A caccia di sorrisi anche Diana Bacosi nel tiro a volo skeet con la finale alle 7:50.

Gli azzurri in finale non sono finiti: alle 2:30 potrebbero tagliare il traguardo per arrivare a medaglia anche i triatleti Gianluca Pozzati e Delian Stateff, mentre alla 10 sarà il turno della mountain-bike con Luca Braidot, Nadir Colledani e Gerard Kerschbaumer. Alle 6:28, l'esordiente Asia Lanza potrebbe entrare nella storia per lo skateboard italiano e mondiale. Dulcis in fundo, concluderà la giornata (forse) Simone Alessio nel taekwondo 80 kg.

Ore 4:16 NUOTO, MARTINENGHI BRONZO NEI 100 RANA

Nicolò Martinenghi è bronzo nei 100 rana col tempo di 58’33. Oro a Peaty, argento a Kamminga. «È una cascata di emozioni - ha detto a Rai Sport alla fine della gara -. Non ci credevo molto prima della gara, poi in acqua è stata un'altra storia. Ho sempre sognato questi ultimi 15 metri, ogni allenamento. E non potevo immaginarla diversamente».

Ore 4:05 NUOTO, CARRARO IN FINALE 100 RANA. BALLO FUORI DA QUELLA 200 SL

Dopo la squalifica di Benedetta Pilato, nei 100 rana femminili a Tokio arriva il riscatto per l'Italia, con Martina Carraro che ha conquistato la qualificazione alla finale olimpica. Nella seconda semifinale, con 1.06.50 l'azzurra ha ottenuto il settimo tempo assoluto. Stefano Ballo invece fuori dalla finale del 200 stile libero per soli 13 centesimi.

Ore 3:40 TIRO A VOLO, OK BACOSI E CASSANDRO

Diana Bacosi "copia" la cinese Wei, con cui condivide il primo posto nelle qualificazioni, e realizza il punteggio di 24/25 nella sua prima serie della seconda giornata dello skeet. Ora il totale è 99/100. Alle 5:30 l'ultimo turno. Tra gli uomini 25/25 per Tammaro Cassandro: ora è a 99/100.

Ore 3:30 SCIABOLA FEMMINILE: ELIMINATE CRISCIO E GREGORIO

Nel primo turno fuori Martina Criscio: vince la coreana Yoon 15-11. Eliminata anche Rossella Gregorio, che perde con la russa Pozdniakova per 15-12.

Ore 3:25 TAEKWONDO, ALESSIO OK

Nessun problema nel primo turno per Simone Alessio, che ha battuto il brasiliano Martins Soares per stop contest arbitrale quando il punteggio era di 22-3.

Ore 3:10 TIRO A VOLO, CAINERO FA 91/100. ORA DIANA BACOSI

Chiude il suo round Chiara Cainero con il punteggio di 24/25, il totale dice 91/100 ma la finale resta lontana. Ora in pedana Diana Bacosi in pedana per il suo primo round nella seconda giornata di qualificazioni dopo il 75/75 di ieri. Via anche alla seconda giornata di Tammaro Cassandro nello skeet uomini: lui riparte dal 74/75 di ieri.

Ore 3.00 TAEKWONDO, ALESSIO ALLE 3.15

Ancora taekwondo dopo l'oro di Dell'Aquila. Stavolta si passa alla categoria -80 kg e alle 3:15 c'è Simone Alessio contro il brasiliano Martins Soares nel primo turno.

Ore 1:30 TRIATHLON: ORO A BLUMMENFELT (NORVEGIA), MALE GLI AZZURRI

Vince il norvegese Blummenfelt, argento per Yee (Gran Bretagna), bronzo a Wilde (Nuova Zelanda). Male gli italiani: Pozzatti 37°, Stateff 39°.

Ore 00:30 TIRO A VOLO, CHANCE DI MEDAGLIA

Diana Bacosi nello skeet dalle 2 alle prese con la seconda serie di qualificazioni: dopo le prime tre è prima senza errori (75/75) e punta alla finale a 6. Male Chiara Cainero (67/75), fuori dalle prime posizioni. In campo maschile occhi puntati su Tammaro Cassandro, terzo con 74/75, Rossetti (oro a Rio) invece è 17° con 72/75. Finali alle 7:50 (donne) e 8:50 (uomini).

Il programma di oggi 26 luglio

Ore 23:30 – TRIATHLON MASCHILE (FINALE): GIANLUCA POZZATTI, DELIAN STATEFF

Ore 1:30 – SKATEBOARDING femminile street (qualificazioni): ASIA LANZI

Ore 2:00 – SCHERMA femminile sciabola (trentaduesimi di finale): IRENE VECCHI, MARTINA CRISCIO, ROSSELLA GREGORIO

Ore 2:00 – TIRO A VOLO femminile skeet (qualificazioni): DIANA BACOSI, CHIARA CAINERO

Ore 2:25 – SCHERMA maschile fioretto (trentaduesimi di finale): DANIELE GAROZZO, ALESSIO FOCONI, ANDREA CASSARA’

Ore 3:00 – TIRO A VOLO maschile skeet (qualificazioni): GABRIELE ROSSETTI, TAMMARO CASSANDRO

Ore 3:15 – TAEKWONDO maschile -80kg (ottavi di finale): SIMONE ALESSIO

Ore 3:50 – NUOTO femminile 100 metri rana (semifinali): MARTINA CARRARO

Ore 4:00 – JUDO maschile -73kg (eliminatorie e quarti di finale): FABIO BASILE

Ore 4:00 – TENNIS singolo maschile e femminile (secondo turno): FABIO FOGNINI, LORENZO SONEGO, CAMILA GIORGI

Ore 4:00 – TENNIS doppio maschile e femminile (secondo turno): LORENZO SONEGO/LORENZO MUSETTI

Ore 4:12 – NUOTO maschile 100 metri rana (FINALE): NICOLO’ MARTINENGHI

Ore 4:30 – NUOTO maschile 100 metri dorso (semifinali): THOMAS CECCON

Ore 4:53 – NUOTO femminile 100 metri dorso (semifinali): MARGHERITA PANZIERA

Ore 5:00 – VELA maschile e femminile laser (regate): SILVIA ZENNARO

Ore 5:00 – VELA maschile e femminile rsx (regate): MARTA MAGGETTI E MATTIA CAMBONI

Ore 5:05 – NUOTO maschile staffetta 4X100 metri stile libero (FINALE): ITALIA

Ore 5:25 – SKATEBOARDING femminile street (FINALE)

Ore 7:20 – VOLLEY maschile Italia-Polonia

Ore 7:25 – BASKET3X3 femminile Italia-Giappone (gironi)

Ore 7:27 – BOXE femminile 54-57kg (ottavi di finale): IRMA TESTA

Ore 7:30 – SOFTBALL Italia-Canada (gironi)

Ore 7.50 – TIRO A VOLO skeet femminile (FINALE)

Ore 8:00 – CICLISMO mountain bike maschile cross country (FINALE): LUCA BRAIDOT, NADIR COLLEDANI, GERHARD KERSCHBAUMER

Ore 8:24 – SURF maschile (terzo turno): LEONARDO FIORAVANTI

Ore 8:50 – TIRO A VOLO maschile skeet (FINALE)

Ore 10:55 – BASKET3X3 femminile Italia-Usa (gironi)

Ore 12:00 – NUOTO femminile 200 metri stile libero (batterie): FEDERICA PELLEGRINI

Ore 12:15 – NUOTO maschile 200 metri farfalla (batterie): FEDERICO BURDISSO, GIACOMO CARINI

Ore 12:35 – NUOTO femminile 200 metri misti (batterie): SARA FRANCESCHI, ILARIA CUSINATO

Ore 12:49 – NUOTO femminile 1500 metri stile libero (batterie): SIMONA QUADARELLA, MARTINA RITA CARAMIGNOLI

Ore 12:50 – SCHERMA sciabola femminile (FINALE BRONZO)

Ore 13:15 – SCHERMA fioretto maschile (FINALE BRONZO)

Ore 13:45 – SCHERMA sciabola femminile (FINALE ORO)

Ore 14:10 – SCHERMA fioretto maschile (FINALE ORO)