Diretta Olimpiadi, Giuffrida avanti nel judo. Santarelli e Volpi in semifinale spada e fioretto. Grande Italbasket: 92-82 contro la Germania

Domenica 25 Luglio 2021, 03:37 - Ultimo aggiornamento: 09:53

La prima giornata di Olimpiadi di Tokyo 2020 ha regalato all'Italia due medaglie grazie a Vito Dell'Aquila nel taekwondo e all'argento di Luigi Samele nella sciabola. Oggi via al secondo giorno di gare. Il primo italiano è Leonardo Fioravanti nel surf, che si qualifica agli ottavi di domani grazie alla batteria dei ripescaggi. Nella notte anche ginnastica artistica e l'esordio vincente dell'Italia del basket di Meo Sacchetti contro la Germania. Paola Egonu e l'Italvolley hanno battuto la Russia alle 2 di notte, alle 3 il Settebello si è sbarazzato del Sudafrica mentre sempre in vasca non sono arrivate medaglie dal nuoto. Neanche con Gabriele Detti, che sperava di salire sul podio nei 400 stile libero e invece ha chiuso sesto. Ok Martinenghi, che strappa record italiano nei 100 rana e il terzo tempo valido per la finale. Più avanti nella giornata le finali del fioretto femminile e della spada maschile con l'Italia a caccia di medaglie. Speranze anche nel ciclismo, nel judo con Odette Giuffrida e nel tiro con l'arco femminile.

La diretta delle Olimpiadi

Ore 9.46 SCHERMA, SPADA MASCHILE: SANTARELLI IN SEMIFINALE

Sarà Siklosi l'avversario di Andrea Santarelli nella semifinale della spada maschile. Lo schermidore folignese giunge al penultimo atto della competizione battendo in rimonta il "padrone di casa" nipponico Yamada, sconfitto con il punteggio equilibrato di 15-13.

Ore 9:15 SCHERMA, FIORETTO DONNE: VOLPI VINCE IL DERBY, È SEMIFINALE

Alice Volpi domina il derby con Arianna Errigo di fioretto femminile e si qualifica per la semifinale. Partenza razzo e punteggio di 11-1, il finale dice 15-7. Ora è caccia alle medaglie.

Ore 8:58 TUFFI 3 METRI SINCRO: ORO ALLA CINA, SFUMA IL BRONZO PER L'ITALIA

Elena Bertocchi e Chiara Pellacani vedono sfumare la medaglia di bronzo all'ultimo tuffo nella gara sincro del trampolino 3 metri. Oro, neanche a dirlo, alla Cina Tingmao Shi e Han Wang, argento alle canadesi Jennifer Abel e Melissa Citrini Beaulieu e bronzo alle tedesche Lena Hentschel e Tina Punzel.

Ore 8:45 VANESSA FERRARI MEGLIO DI TUTTI NELLE QUALIFICAZIONI

Nessuno meglio di Vanessa Ferrari nel corpo libero: è davanti anche alla star americana Simone Biles. Ora l'Italia sogna.

Ore 8:35 SPADA, SANTARELLI VA AI QUARTI

Andrea Santarelli ai quarti di finale della spada maschile: battuto 15-11 il francese Bardenet.

Ore 8:30 SURF, FIORAVANTI AGLI OTTAVI

Nei ripescaggi del surf Leonardo Fioravanti vince la sua batteria di ripescaggio. Domani sfida al peruviano Lucca Messias negli ottavi.

Ore 8:25 GRANDE ITALIA DEL BASKET, GERMANIA KO 92-82

Il ritorno alle Olimpiadi dell'Italia del basket è con il botto: gli azzurri con un ultimo quarto spaziale battono 92-82 la Germania. Decisivo Gallinari (18 punti) ma come al solito è la squadra la vera forza di questo gruppo: Melli, Tonut (18 punti), Fontecchio (20 punti) e la difesa nel finale sono perfetti. L'Italia può fare festa. Prossima partita il 28 contro l’Australia alle 10.20 italiane.

Ore 8:00 BASKET, ITALIA SOTTO DI 4 A FINE TERZO QUARTO

L'Italbasket nel terzo quarto resiste alla sfuriata di Lo e resta attaccata alla partita grazie a Gallinari e Fontecchio. Il terzo quarto si chiude sul 72-68 per la Germania.

Ore 7:55 SCHERMA, FIORETTO DONNE: AI QUARTI DERBY ERRIGO-VOLPI

Ai quarti di finale del fioretto femminile ci sarà un derby tutto italiano: Alice Volpi ha battuto la tedesca Ebert 15-13 e si è qualificata per il turno successivo, dove però dovrà sfidare la Errigo. Questo però vuol dire che l'Italia avrà sicuramente un'atleta in semifinale.

Ore 7:45 BASKET 3X3: LA CINA BATTE L'ITALIA 22-13

Come ieri, una vittoria e una sconfitta per l'Italia femminile del basket 3x3: dopo il successo sulla Romania, è la Cina ad avere la meglio sulle azzurre per 22-14.

Ore 7:35 JUDO, LOMBARDO FUORI AI QUARTI

Lombardo eliminato a pochi secondi dal golden score dal brasiliano Cargnin con un Waza-Ari. Ora l'azzurro dovrà passare dai recuperi per sperare in un bronzo.

Ore 7:30 SCHERMA, FIORETTO DONNE: ERRIGO VA AI QUARTI

Continua il percorso di Arianna Errigo: eliminata la canadese Jessica Zi Jia Guo (15-8), ora i quarti di finale.

Ore 7:25 TIRO CON L'ARCO, ITALIA SOTTO CON LA COREA DEL SUD

Il primo set di Italia-Corea del Sud di tiro con l'arco femminile va alle coreane con il punteggio di 58.54.

Ore 7:20 BASKET, L'ITALIA REAGISCE E TORNA IN PARTITA

Con una grande seconda metà di secondo quarto (parziale di 10-0), l'Italia di Meo Sacchetti riprende la Germania e a fine primo tempo è sotto solo 46-43. Bene Gallinari con 10 punti e 4/4 dal campo.

Ore 7:05 SKATEBOARD, AL GIAPPONE LA PRIMA STORICA MEDAGLIA

È del Giappone il primo oro dello Skateboard nella storia delle Olimpiadi. Lo ha conquistato, nello Street, Yuto Horigomi che ha chiuso con il punteggio di 37,18. Argento per il brasiliano Kelvin Hoefler (36,15), bronzo allo statunitense Jagger Eaton (35,35).

Ore 7:00 ODETTE GIUFFRIDA IN SEMIFINALE

Odette Giuffrida si qualifica per la semifinale: l'azzurra ha eliminato ai quarti la belga Van Snick 1-0 per Waza-Ari.

Ore 6:58 ITALBASKET SOTTO 32-22 A FINE PRIMO QUARTO

L'Italia comincia bene, poi la Germania non sbaglia quasi più un tiro e va avanti di dieci punti a fine primo quarto: 32-22. Gli azzurri limitano i danni grazie a Gallinari, ma servirà aumentare l'intensità difensiva.

Ore 6:35 BASKET, L'ESORDIO DELL'ITALIA

Diciassette anni dopo, riecco l'Italia del basket alle Olimpiadi. Gli azzurri di Meo Sacchetti sul paequet della Saitama Super Arena sfida alla Germania, prima avversaria di un girone che vede anche Nigeria e Australia. La nazionale si gioca subito un pezzo di qualificazione ai quarti. Dopo l'impresa al pre-olimpico contro la Serbia fuori casa, gli azzurri vogliono continuare a stupire. E per farlo hanno convocato anche Danilo Gallinari reduce dalla stagione in Nba agli Atlanta Hawks. La Germania invece non può schierare per motivi assicurativi il loro miglior giocatore, Dennis Schröder (dal 2 agosto il play dei Lakers sarà free agent in Nba). Palla a due alle 6.40.

Ore 6:26 GIUFFRIDA C'È E VA AI QUARTI

Con un ippon nel golden score Odette Giuffrida ribalta la rumena Chitu si qualifica ai quarti di finale.

Ore 6:22 JUDO, LOMBARDO AI QUARTI

Manuel Lombardo nella categoria -66 kg ha eliminato il kazako Serikzhanov per waza ari qualificandosi per i quarti di finale. Attesa per Odette Giuffrida.

Ore 6:00 CICLISMO, ECCO LE DONNE

Via alla prova su strada delle donne: 137 chilometri per Elisa Longo Borghini (già bronzo a Rio nel 2016) e per Marta Bastianelli, Marta Cavalli e Soraya Paladin.

Ore 5:50 SCHERMA, FIORETTO: VOLPI AGLI OTTAVI

Alice Volpi si sbarazza di Kata Kondricz 15-5 e si qualifica per gli ottavi di finale.

Ore 5:45 TENNIS, OK GIORGI ALL'ESORDIO

Camila Giorgi batte 6-3 6-2 l'americana Brady e va avanti nel torneo di tennis femminile.

Ore 5:35 SCHERMA, SPADA: SANTARELLI AGLI OTTAVI

Andrea Santarelli agli ottavi di finale della spada maschile: battuto 15-10 il russo Sergey Khodos.

Ore 5:30 TIRO A VOLO, ANCORA BENE LA BACOSI

Skeet femminile, Diana Bacosi e la cinese Wei Meng sono le uniche tra le prime 20 tiratrici ad aver fatto 50/50. Diciottesima Chiara Cainero con 44/50.

Ore 5:20 BOXE, SORRENTINO AGLI OTTAVI

L'azzurra Giordana "Caterpillar" Sorrentino ha superato il primo turno della categoria pesi mosca (48 kg) del torneo di pugilato di Tokyo 2020 battendo ai punti per 5-0 la venezuelana Irismar Cardozo Rojas: 29-28, 29-28, 29-28, 30-27, 30-27 i punteggi dei giudici.

Ore 5:10 CANOTTAGGIO, QUATTRO DI COPPIA IN FINALE

Gobbi, Montesano, Iseppi e Lisi: sono le protagoniste del quattro di coppia femminile che grazie al secondo posto nel ripescaggio (dietro l'Australia) guadagna l'accesso alla finale, la prima nella storia per il quadruplo femminile. Martedì alle 3.10 si giocheranno una medaglia. In semifinale il singolo di Di Mauro.

Ore 4:55 SCHERMA, FIORETTO: VOLPI SENZA PROBLEMI

Alice Volpi nel primo turno batte 15-5 l’ungherese Kondricz.

Ore 4:40 NUOTO, 100 RANA: MARTINENGHI FA RECORD ITALIANO E VA IN FINALE

Dopo una mattinata deludente per il nuovo, ecco un sorriso: Martinenghi fa 58″28 e si qualifica per la finale col terzo tempo, migliorando di un centesimo il record italiano realizzato sempre da lui quest'anno al Settecolli. Kamminga vince con 58″19, Poggio chiude con 59″91, peggiorandosi rispetto a ieri, è ultimo ed eliminato.

Ore 4:30 GINNASTICA ARTISTICA: FERRARI, ESERCIZIO DA FINALE

Al corpo libero sulle note di "Con te partirò" c'è un'ottima Vanessa Ferrari nella qualificazione: punteggio di 14.166 che può valere la finale a otto.

Ore 4:25 NUOTO, 400 MISTI DONNE: CUSINATO OTTAVA

Si chiude senza medaglie azzurre la prima giornata di nuoto alle Olimpiadi. Cusinato arriva ottava nella finale dei 400 misti vinti dalla giapponese Ohashi. Secondo posto per gli Stati uniti con Weyant in 4’32″76, terza piazza per la statunitense Flickinger con 4’34″90, Hosszu giù dal podio.

Ore 4:15 BASKET 3X3 FEMMINILE, L'ITALIA BATTE LA ROMANIA

Le ragazze del basket femminile 3X3 hanno battuto 22-14 la Romania. La partita si è conclusa in anticipo (1:14 sul cronometro) poichè l'Italia ha raggiunto il punteggio massimo (21).

Ore 4:10 PALLANUOTO, ITALIA SHOW COL SUDAFRICA

Tutto facile per il Settebello nella prima giornata del torneo di pallanuoto maschile di Tokyo 2020. La nazionale guidata dal tecnico Sandro Campagna ha sconfitto senza alcun problema il Sudafrica 21-2 (2-0, 8-2, 7-0, 4-0). Nel prossimo turno, martedì 27 luglio, alle 15.30 giapponesi (le 6.30 italiane) il Settebello giocherà contro la Grecia.

Ore 4:00 NUOTO, 400 STILE LIBERO: DELUDE DETTI

Gabriele Detti è solo sesto nella finale dei 400 stile libero a Tokyo 2020. L'azzurri non ha quindi confermato il bronzo di Rio 2016. «Non cerco scusanti, oggi valevo questo. Peccato, era alla mia portata: è un'occasione buttata».

Ore 3:45 NUOTO, 400 MISTI: MALE RAZZETTI, ULTIMO

Niente colpaccio per Alberto Razzetti, che chiude ultimo la finale dei 400 misti in 4’11”32. Peccato, perché il tempo della batteria in finale era da medaglia d'argento. Oro a Chase Kalisz, argento a Jay Litherland in 4’10”28 e il bronzo è dell’australiano Brendon Smoth in 4’10”38.

Ore 3:35 PALLAVOLO, ITALIA SENZA PROBLEMI: 3-0 ALLA RUSSIA

L'Italia di Paola Egonu si sbarazza della Russia in tre set, in bilico solo il primo: 25-23, 25-19 e 25-14 i parziali.

Ore 3:10 SCHERMA, FIORETTO: ERRIGO AGLI OTTAVI

In scioltezza Arianna Errigo: 15-2 all'egiziana Elsharkawy

Ore 2:55 TIRO CON L'ARCO, AZZURRE AI QUARTI

L'Italia batte la Gran Bretagna 5-3. Ai quarti le azzurre contro la Corea del Sud, la grande favorita. Si parte alle 7.08.

Ore 2:45 TIRO A VOLO, BENE LE AZZURRE

L'azzurra Diana Bacosi, campionessa olimpica a Rio 2016, ha fatto percorso netto nella prima serie delle eliminatorie dello Skeet, specialità olimpica del tiro a volo, con 25/25. L'azzurra è in testa alla graduatoria con atre tre tiratrici. Meno precisa l'altra italiana Chiara Cainero, oro olimpico a Pechino 2008, che ha chiuso con 22/25.

Ore 1:30 SCHERMA, FIORETTO E SPADA ALLE 2

Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Batini in pedana alle 2 di notte nel fioretto. Poi la spada maschile con Garozzo, Fichera e Santarelli. Le finali alle 13.45.

Ore 00:30 SURF, FIORAVANTI AI RIPESCAGGI

Leonardo Fioravanti chiude terzo sua batteria alle spalle del brasiliano Ferreira e del giapponese Ohhara: costretto ai ripescaggi dalle 6.40.

Ore 00:20 GINNASTICA: VANESSA FERRARI ALLE 3

Vanessa Ferrari è alla quarta Olimpiade ma non è mai salita sul podio. La vedremo dalle 3 italiane con le qualificazioni femminili: punta alla finale di specialità nel corpo libero. Grande attesa anche per Simone Biles, stella mondiale della ginnastica che ha già raccolto 25 medaglie mondiali e punta ai cinque ori dopo i cinque podi di Rio.

Il programma completo di oggi

Ore 0:00 – SURF maschile e femminile (primo e secondo turno) - LEONARDO FIORAVANTI

Ore 2:00 – SCHERMA spada maschile (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti) - ENRICO GAROZZO, MARCO FICHERA, ANDREA SANTARELLI

Ore 2:00 – SCHERMA fioretto femminile ( trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti) - ALICE VOLPI, ARIANNA ERRIGO, MARTINA BATINI

Ore 2:00 – PALLAMANO femminile (gironi)

Ore 2:00 – TIRO A VOLO femminile skeet (qualificazioni) - DIANA BACOSI, CHIARA CAINERO

Ore 2:00 – TIRO A SEGNO femminile 10 metri pistola (qualificazioni)

Ore 2:00 – SKATEBOARDING street maschile (batterie)

Ore 2:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 2:00 – VOLLEY femminile Russia-ITALIA

Ore 2:10 – CANOTTAGGIO maschile due senza (batterie)

Ore 2:20 – CANOTTAGGIO femminile due senza (ripescaggi)

Ore 2:30 – TIRO A VOLO maschile skeet (qualificazioni) - GABRIELE ROSSETTI, MAURO CASSANDRO

Ore 2:30 – TIRO CON L’ARCO femminile (ottavi di finale a squadre) - ITALIA

Ore 2:30 – GINNASTICA ARTISTICA feminile (qualificazioni) - ASIA D’AMATO, ALICE D’AMATO, MARTINA MAGGIO, VANESSA FERRARI (squadra), LARA MORI (corpo libero)

Ore 2:30 – HOCKEY SU PRATO femminile Gran Bretagna-Germania

Ore 2:30 – CANOTTAGGIO maschile doppio (ripescaggi)

Ore 2:40 – CANOTTAGGIO femminile doppio (ripescaggi)

Ore 3:00 – HOCKEY SU PRATO femminile Australia-Spagna

Ore 3:00 – PALLANUOTO maschile Sudafrica-ITALIA

Ore 3:00 – BADMINTON singolo maschile e femminile (group stage)

Ore 3:00 – BADMINTON doppio maschile e femminile (group stage)

Ore 3:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 3:00 – SOFTBALL Australia-Usa

Ore 3:00 – BASKET maschile Iran-Repubblica Ceca (gironi)

Ore 3:00 – TENNISTAVOLO doppio misto (quarti di finale)

Ore 3:00 – TAEKWONDO -57KG femminili (ottavi di finale)

Ore 3:00 – TAEKWONDO -68KG maschili (ottavi di finale)

Ore 3:10 – CANOTTAGGIO maschile quattro di coppia (ripescaggi)

Ore 3:15 – BASKET 3X3 femminile Giappone-Mongolia (gironi)

Ore 3:20 – CANOTTAGGIO femminile quattro di coppia (ripescaggi) - VALENTINA ISEPPI, ALESSANDRA MONTESANO, VERONICA LISI, STEFANIA GOBBI

Ore 3.30 – CANOTTAGGIO maschile otto (batterie)

Ore 3:30 – NUOTO maschile 400 misti (FINALE) - ALBERTO RAZZETTI

Ore 3:40 – NUOTO femminile 100 farfalla (semifinali) - ILARIA BIANCHI, ELENA DI LIDDO

Ore 3.45 – BASKET 3X3 femminile ITALIA-Romania (gironi)

Ore 3:50 – CANOTTAGGIO femminile otto (batterie)

Ore 3:52 – NUOTO maschile 400 stile libero (FINALE)

Dalle ore 4:00 – TENNIS singolo maschile e femminile (primo turno) - CAMILA GIORGI, JASMINE PAOLINI

Dalle ore 4:00 – TENNIS doppio maschile e femminile (primo turno) - LORENZO SONEGO/LORENZO MUSETTI

Ore 4:00 – JUDO -52KG femminile (eliminatorie e quarti di finale) - ODETTE GIUFFRIDA

Ore 4:00 – JUDO -66KG maschile (eliminatorie e quarti di finale) - MANUEL LOMBARDO

Ore 4:00 – PALLAMANO femminile (gironi)

Ore 4:00 – BOXE maschile e femminile (primo turno) - GIORDANA SORRENTINO

Ore 4:05 – VOLLEY femminile Usa-Argentina

Ore 4:12 – NUOTO femminile 400 misti (FINALE)

Ore 4:15 – TIRO A SEGNO femminile 10 metri pistola (FINALE)

Ore 4:30 – PALLANUOTO maschile Ungheria-Grecia

Ore 4:33 – NUOTO maschile 100 metri rana (semifinali)

Ore 4:35 – BASKET3x3 maschile Russia-Belgio (gironi)

Ore 4:40 – CANOTTAGGIO maschile singolo (quarti di finale) - GENNARO DI MAURO

Ore 4:45 – HOCKEY SU PRATO femminile Giappone-Cina

Ore 4:45 – NUOTO femminile staffetta 4X100 stile libero (FINALE)

Ore 4:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -61KG, -67KG (gruppo B)

Ore 5:00 – BASKET3x3 maschile Polonia-Serbia (gironi)

Ore 5:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (primo turno)

Ore 5:00 – VELA maschile e femminile Laser e Rsx (regate) - SILVIA ZENNARO, MARTA MAGGETTI, MATTIA CAMBONI

Ore 5:15 – HOCKEY SU PRATO femminile Nuova Zelanda-Argentina

Ore 5:20 – CANOTTAGGIO femminile doppio (semifinali): ALESSANDRA PATELLI E CHIARA ONDOLI

Ore 5:25 – SKATEBOARDING street maschile (FINALE)

Ore 6:00 – CICLISMO femminile su strada (prova in linea) - ELISA LONGO BORGHINI, SORAYA PALADIN, MARTA CAVALLI, TATIANA GUDERZO, MARTA BASTIANELLI

Ore 6:00 – CANOA maschile C1 (batterie)

Ore 6:00 – TIRO A SEGNO maschile 10 metri carabina (qualificazioni) - MARCO SUPPINI

Ore 6:40 – BASKET maschile Germania-ITALIA (gironi)

Ore 6.45 – TIRO CON L’ARCO femminile (quarti di finale a squade)

Ore 7:00 – TAEKWONDO maschile -68kg (quarti di finale)

Ore 7:00 – TAEKWONDO femminile -57kg (quarti di finale)

Ore 7:00 – BASKET 3X3 femminile Mongolia-Russia (gironi)

Ore 7:00 – TENNISTAVOLO singolo maschile e femminile (secondo turno)

Ore 7:10 – PALLANUOTO maschile Usa-Giappone

Ore 7:15 – PALLAMANO femminile (gironi)

Ore 7:20 – VOLLEY femminile Serbia-Repubblica Dominicana

Ore 7:25 – BASKET3X3 femminile ITALIA-Cina (gironi)

Ore 7:30 – CANOA femminile k1 (batterie) - STEFANIE HORN

Ore 7:30 – SOFTBALL Canada-Giappone

Ore 8:00 – BASKET3X3 maschile Cina-Lettonia (gironi)

Ore 8:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (primo turno) - MARTA MENEGATTI/VIKTORIA ORSI TOTH

Ore 8:00 – TUFFI femminile 3 metri trampolino sincronizzato (FINALE) - ELENA BERTOCCHI, CHIARA PELLACANI

Ore 8:10 – GINNASTICA ARTISTICA femminile (qualificazioni)

Ore 8:17 – TIRO CON L’ARCO femminile (semifinali a squadre)

Ore 8:20 – BASKET maschile (gironi)

Ore 8:25 – BASKET3X3 maschile Serbia-Belgio (gironi)

Ore 8:30 – TIRO A SEGNO maschile 10 metri carabina (FINALE)

Ore 8:40 – PALLANUOTO maschile Australia-Montenegro

Ore 8:45 – TIRO CON L’ARCO femminile (FINALE BRONZO A SQUADRE)

Ore 8:50 – SOLLEVAMENTO PESI -61KG maschile (gruppo A) - DAVIDE RUIU

Ore 9:00 – TAEKWONDO maschile -68kg (semifinali)

Ore 9:00 – TAEKWONDO femminile -57 kg (semifinali)

Ore 9:15 – PALLAMANO femminile (gironi)

Ore 9:25 – VOLLEY femminile Cina-Turchia

Ore 9:30 – CALCIO maschile Egitto-Argentina (gironi)

Ore 9:40 – TIRO CON L’ARCO femminile (FINALE ORO A SQUADRE)

Dalle ore 10:00 – CALCIO MASCHILE (quattro partite)

Ore 10:00 – BOXE MASCHILE E FEMMINILE (primo turno)

Ore 10:00 – EQUITAZIONE dressage (day 2) - FRANCESCO ZAZA

Ore 10:00 – JUDO femminile -52KG (ripescaggi, semifinali)

Ore 10:00 – JUDO maschile -66KG (ripescaggi, semifinali)

Ore 10:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (primo turno)

Ore 10:00 – CALCIO maschile Nuova Zelanda-Honduras (gironi)

Ore 10:00 – CALCIO maschile Francia-Sudafrica (gironi)

Ore 10:00 – BOXE femminile peso piuma 48-51 kg (primo turno)

Ore 10:00 – BOXE femminile welter 64-69 kg (primo turno)

Ore 10:00 – BOXE maschile pesi medi 69-75 kg (primo turno)

Ore 10:00 – BOXE maschile super massimi +91 kg (secondo turno)

Ore 10:20 – BASKET maschile Australia-Nigeria (gironi)

Ore 10:30 – CALCIO maschile Brasile-Costa d’Avorio (gironi)

Ore 10:30 – BASKET 3X3 femminile Romania-Usa (gironi)

Ore 10:30 – SCHERMA femminile fioretto (semifinali)

Ore 10:55 – BASKET3X3 femminile Giappone-Francia (gironi)

Ore 11:00 – BADMINTON maschile e femminile singolo (group stage)

Ore 11:00 – BADMINTON maschile e femminile doppio (group stage)

Ore 11:00 – BADMINTON doppio misto (group stage)

Ore 11:08 – JUDO femminile -52kg (FINALE BRONZO)

Ore 11:20 – PALLANUOTO maschile Serbia-Spagna

Ore 11:28 – JUDO femminile -52kg (FINALE ORO)

Ore 11:30 – HOCKEY SU PRATO maschile India-Australia

Ore 11:30 – SCHERMA spada maschile (semifinali)

Ore 11:39 – JUDO maschile -66kg (FINALE BRONZO)

Ore 11:40 – BASKET3X3 maschile Russia-Polonia (gironi)

Ore 11:59 – JUDO maschile -66kg (FINALE ORO)

Ore 12:00 – HOCKEY SU PRATO maschile Giappone-Argentina

Ore 12:00 – NUOTO femminile 100 metri dorso (batterie) - MARGHERITA PANZIERA

Ore 12:00 – TAEKWONDO femminile -57KG (ripescaggi)

Ore 12:00 – TAEKWONDO maschile -68KG (ripescaggi)

Ore 12:05 – BASKET3X3 maschile Giappone-Olanda (gironi)

Ore 12:20 – NUOTO maschile 200 stile libero (batterie) - STEFANO BALLO E STEFANO DI COLA

Ore 12:30 – PALLAMANO femminile (gironi)

Ore 12:30 – CALCIO maschile Australia-Spagna (gironi)

Ore 12:30 – SCHERMA fioretto femminile (FINALE BRONZO)

Ore 12:40 – VOLLEY femminile Giappone-Kenia

Ore 12:45 – NUOTO femminile 100 metri rana (batterie) - BENEDETTA PILATO, MARTINA CARRARO

Ore 12:45 – SCHERMA spada maschile (FINALE BRONZO)

Ore 12:50 – SOLLEVAMENTO PESI -67KG maschile (gruppo A) - MIRKO ZANNI

Ore 12:50 – PALLANUOTO maschile Croazia-Kazakistan

Ore 13:00 – CALCIO maschile Romania-Corea del Sud (gironi)

Ore 13:00 – TENNISTAVOLO doppio misto (semifinali)

Ore 13:00 – SOFTBALL ITALIA-Messico

Ore 13:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (primo turno) - DANIELE LUPO/PAOLO NICOLAI

Ore 13:00 – SCHERMA fioretto femminile (FINALE ORO)

Ore 13:05 – NUOTO maschile 100 metri dorso (batterie) - THOMAS CECCON, SIMONE SABBIONI

Ore 13:20 – GINNASTICA ARTISTICA femminile (qualificazioni)

Ore 13:30 – CALCIO maschile Arabia Saudita-Germania (gironi)

Ore 13:30 -TAEKWONDO femminile -57KG (FINALE BRONZO)

Ore 13:30 – SCHERMA spada maschile (FINALE ORO)

Ore 13:30 – NUOTO femminile 400 metri stile libero (semifinali) - SIMONA QUADARELLA

Ore 13:45 – TAEKWONDO maschile -68KG (FINALE BRONZO)

Ore 13:45 – HOCKEY SU PRATO maschile Spagna-Nuova Zelanda

Ore 14:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (primo turno)

Ore 14:00 – BASKET 3X3 femminile Cina-Francia (gironi)

Ore 14:00 – BASKET maschile Francia-Usa (gironi)

Ore 14:10 – NUOTO maschile 4X100 metri stile libero staffetta (batterie) - ITALIA

Ore 14:15 – HOCKEY SU PRATO maschile Sudafrica-Olanda

Ore 14:25 – BASKET 3×3 femminile Russia-Usa (gironi)

Ore 14:30 – TAEKWONDO femminile -57KG (FINALE ORO)

Ore 14:30 – PALLAMANO femminile (gironi)

Ore 14:45 – VOLLEY femminile Brasile-Corea del Sud

Ore 14:45 – TAEKWONDO maschile -68KG (FINALE ORO)

Ore 15:00 – BASKET3x3 maschile Olanda-Cina (gironi)

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (primo turno) - ENRICO ROSSI/ADRIAN CARAMBULA

Ore 15:25 – BASKET3x3 maschile Lettonia-Giappone (gironi)