Pechino 2022: Kevin Fischnaller positivo al Covid

Il Covid non dà tregua e purtroppo continua a colpire, delegazione italiana compresa. A poche ore dalla cerimonia di apertura che darà inizio ai Giochi Olimpici di Pechino, arriva la prima positività di un azzurro. È quella di Kevin Fischnaller, slittinista altoatesino, che avrebbe dovuto gareggiare domani nelle prime due manche della prova di singolo. Kevin Fischnaller sembrerebbe presentare solo sintomi leggeri e si trova già in isolamento in un apposito reparto del villaggio olimpico di Yangqing, sede delle gare di sci, bob, slittino e skeleton. Secondo quanto riferito dal suo allenatore, Kurt Brugger, ora si attende con ansia il risultato del prossimo tampone, dopo che Fischnaller ha giocoforza saltato il training ufficiale odierno. Sembra davvero difficile, dunque, che possa prendere parte alla prima manche del singolo uomini, prevista domani alle ore 12:10 italiane (la seconda alle 13:50). Intanto, la sua positività ha fatto scattare la procedura di contratto stretto anche con gli altri compagni di squadra dello slittino - in particolare il cugino Dominik – che dovranno sottoporsi a due tamponi molecolari giornalieri e potranno continuare ad allenarsi ma in una sorta di corridoio isolato.

