Diretta Olimpiadi, Rizza in finale della canoa sprint 200 m. Attesa per il ritorno in pista di Jacobs nella 4x100

Dopo la gioia di Gregorio Paltrinieri nella gara iniziata tra il mercoledì e il giovedì in Italia, oggi 5 agosto altre speranze di medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Si comincia con Manfredi Rizza nella canoa sprint 200 metri, a caccia dell'oro anche Frank Chamizo ma il sorteggio con lui non è stato benevolo. Ci prova nel karate Viviana Bottaro, ma Spagna e Giappone sono favoriti per l'oro. Nell'atletica le azzurre Trost e Vallortigara sperano di "rapire" un po' di magia da Tamberi e qualificarsi per la finale del salto in alto. Alle 4.39 torna in pista il campione olimpico Marcell Jacobs nella 4x100 maschile con Tortu, Manenti e Patta. Semifinale di basket dalle 6.30 con Usa-Australia seguita alle 13 da Francia-Slovenia.

Siete in trepidante attesa? A partire dalla notte, molti gli atleti dell’#ItaliaTeam in gara. In palio tante medaglie. Forzaaaaaaaa! 💪💪#Tokyo2020 | #StuporMundi pic.twitter.com/HZxpE6Rmio — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) August 4, 2021

Olimpiadi, le gare di oggi in diretta

Ore 3.30 SALTO IN ALTO, VALLORTIGARA E TROST OK A 190 CM

La Vallortigara salta a 1.90 al secondo tentativo, la Trost al terzo.

Ore 3.10 ATLETICA, LA 4X100 AZZURRA FEMMINILE FA RECORD ITALIANO, MA NIENTE FINALE

Record italiano, ma niente finale, per la 4x100 femminile: Siragusa, Hooper, Bongiorni e Fontana chiudono in 42''84, seste. Ma non basta.

Ore 2.40 CANOA, K1 200 METRI: RIZZA IN FINALE

Nella canoa sprint Manfredi Rizza strappa il secondo posto e si squalifica per la finale. Appuntamento alle 4.42.

Ore 2.20 ATLETICA, VIA AL SALTO IN ALTO FEMMINILE

Elena Vallortigara e Alessia Trost sono impegnate nelle qualificazioni dell'alto femminile. Per entrambe ok il primo salto di ingresso a 1.82 m.

Ore 1.55 VIA ALL'ATLETICA

Alle 2 comincia il programma dell'atletica: oggi le finali del salto triplo maschile con gli azzurri Dallavalle e Ihemeje, del getto del peso maschile (con Weir) e dei 110 metri ostacoli. Poi batterie e qualificazioni di salto in alto femminile, 4x100 femminile e maschile (con Patta, Jacobs, Desalu e Tortu).