Olimpiadi, Italia del softball sconfitta all'esordio con gli Usa

Mercoledì 21 Luglio 2021, 07:51 - Ultimo aggiornamento: 12:42

Un'Italia sorprendente non riesce a compiere il miracolo contro gli USA: nel diamante (purtroppo privo di tifosi) di Fukushima le nostre ragazze si arrendono 0-2 alle favorite per la vittoria finale. Lo 0-0 regge fino al quinto inning, quando Arioto riesce (ma solo per un pelo) ad arrivare a casa base. Il raddoppio statunitense arriva con Munro, poco dopo che le azzurre avevano eliminato Reed con una traiettoria maestosa. La prestazione dell'Italia è stata però confortante e avrebbe di sicuro fatto felice Enrico Obletter, l'ex Ct portato via dal Covid-19 a febbraio scorso. Domani testa all’Australia (ore 8.00 italiane) per un match già decisivo.