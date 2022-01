Olimpiadi, Michela Moioli nuova portabandiera: «Un onore ricevere il tricolore da Sofia». «Te lo meriti»

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha sciolto le riserve affidando a Michela Moioli il ruolo di portabandiera per l'Italia ai Giochi Olimpici di Pechino. L'olimpionica - che sarà impegnata nello snowboard - sostituirà Sofia Goggia, infortunatasi domenica scorsa e che vede ora a forte rischio la sua partecipazione.

«Sono dispiaciuta per quello che è successo a Sofia. È come se mi stesse passando questo testimone. Pensando a lei svolgerò questo ruolo con grandissimo onore, ringraziando anche il Coni per la fiducia», ha commentato Moioli. «Sono felice ma anche un pò amareggiata per Sofia, perché mi dispiace per quello che è successo e non ci voleva. Il ruolo che mi è stato assegnato mi riempie d'orgoglio». La stessa Goggia ha commentato la notizia: «Sono molto contenta che sia stata nominata Michela. Ricordo una sua frase sul desiderio di portare la bandiera che mi confidò nel 2018. Ci siamo parlate in queste ore, mi ha detto che la porterà con altrettanto orgoglio. Sono contenta sia lei a farlo».