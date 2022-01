Pechino 2022, aperti i villaggi olimpici. E gli atleti a medaglia potranno salire sul podio senza la mascherina

A poco più di una settimana dal via dei Giochi Olimpici invernali, in programma il 4 febbraio, sono stati ufficialmente aperti a Pechino i 3 villaggi che ospiteranno gli atleti in gara durante la manifestazione. Due strutture hanno luogo nelle città di Chaoyang e Yanqing, mentre la terza a Zhangjiakou: 6300 i posti letto totali a disposizione per gli sportivi e i dirigenti delle delegazioni. Nei primo dei luoghi citati risiederanno le squadre impegnate nel pattinaggio, il curling e l'hockey su ghiaccio; nel secondo invece alloggeranno gli atleti di bob, slittino e sci alpino. Infine a Zhangjiakou arriveranno gli sciatori di fondo e di biathlon, gli snowboarder e gli specialisti del salto e di freestyle. Le prime rappresentative giunte a Pechino sono state Svizzera, Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti. Intanto il Comitato Olimpico Internazionale, in una decisione presa con gli organizzatori dei Giochi, hanno fatto sapere che durante le cerimonie di premiazione i medagliati non avranno l'obbligo di indossare la mascherina sul podio.

