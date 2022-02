Olimpiadi 2022, Omar Visentin e Michela Moioli d'argento nello snowboard: undicesima medaglia record per l'Italia

Undicesima medaglia record per gli azzurri alle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino. Omar Visintin e Michela Moioli hanno vinto la medaglia d'argento nello snowdboard a squadre mistedi specialità. Il team azzurro è stato superato da quello Usa (Nick Baumgartner e la neo campionessa olimpica Lindsey Jacobellis, 76 anni in due). Terzo posto per il Canada (Eliot Grondin e Meryeta Odine), mentre quarto è finito il team di Italia 2 composto da Lorenzo Sommariva e Caterina Carpano. Quest'ultima è caduta quando era in fare di forte recupero.

Malagò

«Il primo obiettivo è raggiunto: abbiamo superato il numero di medaglie vinte a Pyeongchang (10, ndr). Lo abbiamo fatto grazie a una disciplina come lo snowboard dove siamo diventati una potenza mondiale». Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sull'argento di Visintin e Moioli nello snowboard a squadre miste. «La medaglia rappresenta per la nostra portabandiera Michela una straordinaria rivincita dopo la gara individuale dell'altro giorno e per Omar una meravigliosa conferma delle sue grandi capacità. Complimenti a Caterina e Lorenzo che hanno lottato fino all'ultimo. Questa Italia può regalarci altre gioie».