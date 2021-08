Pallanuoto, Italia-Serbia diretta 11.20, gli uomini di Campagna puntano la semifinale

Mercoledì 4 Agosto 2021, 09:59 - Ultimo aggiornamento: 11:02

E anche nella pallanuoto sarà Italia-Serbia la sfida della verità. Il Settebello di Alessandro Campagna, dopo il secondo posto nel girone di qualificazione, scenderà in acqua per difendere il titolo mondiale conquistato a Gwangju nel 2019 contro la terza miglior squadra del raggruppamento B, quello stravinto dalla Spagna, la prima semifinalista del torneo olimpico di Tokyo 2020. In caso di vittoria, gli azzurri se la vedranno proprio con loro: gli spagnoli. Se le cose, invece, si dovessero mettere male, l'Italia disputerà la finale per il quinto posto con gli Stati Uniti.