L’abbraccio di Tamberi e Barshim, il “tuffo” di Tortu, la progressione di Jacobs. Che spettacolo. Le immagini di queste trionfali Olimpiadi sono ancora ricordi in full HD che avranno bisogno di un po’ di anni e centinaia di riproposizioni in tv per far scemare l’effetto pelle d’oca. Ma se le emozioni non hanno scadenza temporale, la necessità di crearne di nuove sì. E allora ecco che, smaltita la sbornia da podio, lo sport italiano rialzerà subito i giri del motore con una destinazione precisa: Parigi. Mancano tre anni ma la verità, come ha ricordato il presidente del Coni Giovanni Malagò, è che a giugno 2022 ci saranno già i primi eventi qualificanti. Sotto a chi tocca, allora. Tokyo ci ha lasciato un dato che autorizza sogni importanti. L’età media dei medagliati è di 26,84: più bassa di Rio di mezzo punto, di due anni rispetto a Londra e addirittura tre rispetto a Pechino. Duplice lettura inebriante: da un lato molti dei nostri big potranno essere ancora lì a difendere il podio conquistato e dall’altro c’è lo sport azzurro che ringiovanisce nelle sue vette. Lo abbiamo visto proprio in Giappone, nel nuoto ad esempio: Federico Burdisso ha 19 anni, Thomas Ceccon 20, Alessandro Miressi e Nicolò Martinenghi 22. A Tokyo doppio podio per tutti, tra prove individuali e staffette. Tra tre anni avranno più consapevolezza e più vasche nel curriculum.

IN RAMPA

Alle loro spalle ci sarà Benedetta Pilato che ha chiuso male e in fretta i suoi primi Giochi da sedicenne. Ma che nei suoi 19 anni francesi sarà in tutt’altra fase della vita agonistica. Dalla sua rana capace già di frantumare il record del mondo dei 50, è lecito attendersi grandi cose, anche nell’economia delle staffette. Occhio poi a non dimenticare che Simona Quadarella ha solo 22 anni, il suo curriculum da campionessa pluridecorata spesso lo fa dimenticare. Anche nella spettacolare atletica ammirata a Tokyo ci sono già i segni del futuro. La spedizione numericamente da record – in 76 al via – era zeppa di Under 23. E molti di loro sono tornati a casa con primati personali e nazionali ritoccati anche più di una volta. È il caso di Nadia Battocletti, 21 anni, settima nei 5000 e in grado di abbassare due volte il proprio limite, limando un minuto al personal best del 2020. Alessandro Sibilio, 22 anni, ha guadagnato la finale dei 400 ostacoli da record di Warholm, scendendo sotto i 48”, unico italiano a riuscirci dopo Fabrizio Mori. Il napoletano è da segnare anche per le staffette: ha fatto parte della 4x400 che ha sciaguratamente sbagliato il cambio di testimone in finale. E che, nonostante quell’errore, ha fatto il record nazionale, grazie alla spinta di Edoardo Scotti (21 anni) e Vladimir Aceti (23). Leader del gruppo è Davide Re che ha 28 anni: alle sue spalle c’è già l’alternativa, Lorenzo Benati, romano, 19 anni, argento europeo juniores. Tra gli U23, per la verità, c’è anche chi si è già messo un oro al collo, Lorenzo Patta, 21 anni, primo staffettista della 4x100 dei miracoli. Senza dimenticare i 23 anni di Filippo Tortu. E poi c’è la grande assente: Larissa Iapichino. Il suo sogno olimpico è andato a sbattere su un infortunio agli Assoluti che l’ha messa ko anche per i Mondiali U23. Ma la lunghista diciannovenne, figlia di Fiona May e Gianni Iapichino, sarà con certezza fra le atlete in lotta per una medaglia.

GLI ALTRI

Avrebbe potuto esserci anche quest’anno Jannik Sinner, 20 anni tra pochi giorni. Ma il tennista di San Candido ha preferito andare avanti per il suo percorso, continuando a giocare i tornei Atp. La vittoria nel 500 di Washington lo ha ripagato, ma il suo niet olimpico non è piaciuto. Tirarsi indietro anche a Parigi non sembra un’opzione, quando verosimilmente potrebbe essere anche nella top ten mondiale. Sarà maturato per il 2024 anche Lorenzo Musetti, 19 anni, quest’anno out al primo turno a Tokyo. Per Giorgia Villa, ginnastica artistica, vale un po’ lo stesso discorso fatto per la Iapichino: un infortunio l’ha messa ko all’ultimo momento, ma ha 18 anni e, davanti, un modello di longevità sportiva come Vanessa Ferrari. A Parigi sarà protagonista. Sofia Ceccarello, 18 anni, ha già debuttato a Tokyo ma si è fatta tradire dall’emozione all’ultimo colpo: a Parigi sarà tra coloro che dovranno rinverdire i fasti del tiro a segno azzurro, nel solco di Niccolò Campriani.