Short track 500 metri donne, Fontana in finale, eliminate le sorelle Valcepina

Arianna Fontana si è qualificata per la finale dei 500 metri dello short track ai Giochi olimpici di Pechino 2022. L'azzurra, ha vinto la sua semifinale e difenderà l'oro olimpico di PyeongChang. Eliminate le sorelle Valcepina: Martina è stata squalificata nei quarti per falsa partenza, Arianna invece è uscita in semifinale.