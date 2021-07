Mercoledì 28 Luglio 2021, 04:20 - Ultimo aggiornamento: 04:32

Federica Pellegrini ha chiuso la settimo posto nella sua quinta finale olimpica di fila. L'ultima finale internazionale sui 200 metri, la sua distanza, di una carriera immensa. «Sono molto contenta, è stato un bel viaggio, anni e anni di bracciate. me la sono goduta dall'inizio alla fine». A fine gara prova a non piangere. Lo dice, ai microfoni di RaiSport, e per un po' ci riesce. «Non voglio piangere oggi sono contenta, è l'ultima finale della mia carriera. Tra pochi giorni farò 33 anni, è il momento più giusto». E parla con il sorriso.

Poi arriva il momento dei ringraziamenti. E il nodo alla gola ha il sopravvento: «Volevo ringraziare tutti. Chi mi ha sostenuto. La mia famiglia, il mio staff, quelli che mi hanno tifato e si sono svegliati di notte per seguirmi dall'Italia». «Sono contenta», dice. Ma le lacrime bloccano le parole. «Grazie a tutti», dice. Grazie a te, Federica.