Tokyo 2020, diretta live Tamberi salta per una medaglia: testa a testa nell'alto E' a 2.37 senza errori

Domenica 1 Agosto 2021, 14:04 - Ultimo aggiornamento: 14:24

Gianmarco Tamberi salta per una medaglia con una prima parte di gara impeccabile che l'ha portato a quota 2.37 insieme a Barshim del Qatar. Entrambi non hanno commesso errori. Da thriller il salto di Gimbo per il 2.35 con l'asticella che ha a lungo "ballato" restando però sui piedritti.

Barshim commette il primo errore sul 2.39 e poco dopo anche Tamberi (all'8° salto) impatta con l'asticella dando però l'idea di continuare a essere molto fluido e in grado di fare la misura. Un testa a testa emozionante.