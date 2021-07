Diretta Bronzo Corea del Sud nella sciabola femminile. Azzurre battute 45-42

Sabato 31 Luglio 2021, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 12:18

Arriva un altra sconfitta per la scherma italiana, questa volta nella finale che vale il bronzo per la sciabola femminile a squadre. Le azzurre, dopo esser state avanti anche di dieci stoccate, si fanno rimontare a partire dal sesto assalto, grazie soprattutto alla performance della Yoon, che recupera il gap e lascia poi al nono assalto l'onore alla Kim di chiudere la contesa. Altro boccone amaro da digerire per il movimento azzurro, che mai come a questi Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ha deluso le aspettative del pretorneo.

SEGUI LA DIRETTA

42-45 - Stoccata finale della Kim, che regala il bronzo alle coreane

42-44 - Kim ad una stoccata dalla medaglia di bronzo per la Corea

40-43 - Accorcia Rossella Gregorio

38-42 - Due stoccate consecutive della Kim, Corea a due punti dal bronzo

38-40 - Grande ottavo assalto della Yoon, che tiene avanti le sue

38-39 - Torna avanti la Corea con la Yoon, autentica mattatrice di questo incontro

37-35 - Quarta stoccata consecutiva della Vecchi, Italia avanti

35-35 - Rimette avanti le azzurre la Vecchi ad inizio ottavo assalto con tre stoccate consecutive

33-35 - Alla fine del settimo assalto le coreane chiudono addirittura avanti, con un parziale di 20 a 8 dal 25-15

33-33 - Ancora equilibrio, ma le coreane tornano avanti per la prima volta dal terzo assalto

32-32 - Pareggio coreano, 3 stoccate consecutive della Seo

32-29 - Prova a riallungare la Battiston, ma la Corea è tornata in controllo

30-27 - Chiude il sesto assalto la Gregorio con due parate e risposta, ma la Corea ha ricucito lo svantaggio

28-25 - Dominante la Yoon, che conduce un parziale di 10 sotccate a 3 contro la Gregorio

28-21 - Reazione azzurra, a due punti dal chiudere il sesto assalto

26-20 - In difficoltà Rossella Gregorio, quinta stoccata consecutiva della Yoon

26-18 - Tre stoccate consecutive della coreana Yoon, che accorcia

26-15 - Subito a bersaglio la Gregorio

25-15 - Prova a rispondere la Kim, ma è troppo brava la Battiston, che chiude il quinto assalto sul +10

22-14 - Allunga ancora Michela Battiston con il parziale di 2 a 0

20-14 - Allungo importante delle azzurre nel quarto assalto, vinto 5 a 1

15-13 - Terzo assalto ancora positivo per l'Italia, che chiude avanti nonostante la falsa partenza della Battiston

14-13 - Breal della Battiston, Italia di nuovo avanti

12-13 - Battiston reagisce d'orgoglio e si tiene a contatto con la Yoon

10-11 - Tre stoccate di fila per la Yoon

10-9 - Apre bene la Yoon contro la Battiston

10-8 - Avanti le azzurre alla fine del secondo assalto

8-7 - Tre stoccate consecutive della coreana Seo

8-4 - Allunga l'Italia con Rossella Gregorio

4-2 - Inizia forte l'Italia con Vecchi nel primo assalto, che porta avanti le azzurre

Altro appuntamento con la medaglia per la scherma azzurra, che nonostante i zero ori ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 resta la disciplina che al momento ha rimpinzato maggiormente il medagliere della rappresentativa italiana. La specialità sarà questa volta la sciabola femminile a squadre, il cui team azzurro è caduto in semifinale contro la Francia per 45 stoccate a 39. Di fronte ci sarà la Corea del Sud, che già nella sciabola a squadra maschile ci aveva negato la gioia dell'oro nella finale di tre giorni fa. Vincere per il team Italia alle Olimpiadi significherebbe incassare il 25° metallo prezioso. Il trio è formato da Rossella Gregorio, Irene Vecchi e Michela Battiston (che ha sostituito anche molto efficientemente Martina Criscio.