Diana Bacosi, argento nel tiro a volo skeet. Regole dello sport e perché l'Italia è così forte

Lunedì 26 Luglio 2021, 08:47

Chi pensa che in Italia esista solo il calcio si dovrà ricredere: nello skeet, specialità del tiro a volo, a livello olimpico non ce n'è per nessuno, né tra gli uomini, né tra le donne. Con tre ori, un argento e tre bronzi al maschile e due ori e due argenti al femminile, raggiunti oggi a Tokyo 2020, i nostri tiravolisti comandano la classifica a cinque cerchi. Diana Bacosi, fresca vincitrice dell'argento, è già a quota due medaglie, per esempio. Chi è lei e cosa è, nello specifico, la disciplina in cui gli azzurri non hanno rivali?

Diana Bacosi, l'argento nello skeet a Tokyo 2020

Arrivata a Tokyo con un titolo da difendere, quello di campionessa olimpionica in carica, Diana Bacosi, 38 anni compiuti il 13 luglio, è, con Chiara Cainero, la "mamma" d'Italia. Ma non solo: da quando aveva quattordici, è una delle migliori tiratrici in circolazione (ed è anche caporale maggiore scelto dell'esercito). La passione per gli spari la eredita dal padre, amante della caccia, e da Città delle Pieve, in provincia di Perugia, e da Roma, città in cui si allena, ne ha fatta di strada. È solo argento, okay, ma va bene così.

Cosa è lo skeet, la specialità in cui l'Italia comanda?

Lo skeet, entrato a far parte delle discipline olimpiche maschili nel 1968, nelle Olimpiadi di Città del Messico, e femminili nel 2000, a Sidney, trova le sue origini negli Stati Uniti, nella "Around the clock", specialità in cui il tiratore doveva sparare da 12 posizioni diversi, corrispondenti al quadrante dell'orologio. Ai giorni nostri, sono rimaste solo 8 posizioni, posizionate su un semicerchio, il cui raggio misura 19,20 metri.

Le uniche due macchine lancia piattelli sono collocate all’estremità del semicerchio in due torri di diversa altezza; la sinistra si chiama pull, è posta a ore 9 ed è più alta della destra, che invece si chiama mark, ed è posizionata a ore 3. Le postazioni di sparo corrispondono alle ore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 più una pedana posta nel punto di origine delle lancette dell’ipotetico orologio. Le due macchine lanciano i piattelli con direzione e altezza fissi.

Staffetta 4X100 stile libero, medaglia d'argento alle Olimpiadi: «Scritta una pagina dello sport italiano»

Il tiratore si posiziona sulla piazzola e mantiene il fucile non in bracciata ma in posizione di attesa e chiama i piattelli di cui non conosce il tempo di uscita che può andare da 0 a 3 secondi. Al contrario di altre discipline del tiro a volo lo skeet prevede che a variare sia la posizione del tiratore e non la macchina che lancia o la direzione o altezza del piattello.

I tiratori accedono uno per volta alle specifiche piazzole di tiro e hanno a disposizione un unico colpo per ogni piattello. La sequenza di tiro è organizzata con lanci simultanei di due piattelli o di un solo piattello.

Le gare di skeet prevedono la realizzazione di 5 serie da 25 piattelli ognuna. Nella disciplina al femminile le serie sono 3 invece che 5. I migliori 6 tiratori accedono alla finale.