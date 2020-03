Tokyo 2021, in Giappone sono sicuri: Olimpiadi dal 23 luglio all'8 agosto

Tokyo 2020 causa pandemia di coronavirus è slitatta al 2021, ma le Olimpiadi dovrebbero svolgersi nella stessa fascia temporale. L'emittente giapponese NHK e il New York Times riportano la notizia che l'opzione preferita dagli organizzatori è quella di aprire i Giochi del prossimo anno il 23 luglio, con la cerimonia di chiusura l'8 agosto (quest'anno sarebbe stato 24 luglio-9 agosto). Anche i Giochi Paralimpici manterranno il loro slot, dal 24 agosto al 5 settembre, sempre secondo NHK.

Il presidente del Cio Thomas Bach ha affermato che una decisione finale dovrebbe essere presa entro le prossime tre settimane. Secondo quanto riferito, un'altra riunione del consiglio di amministrazione del Cio di emergenza era prevista per domenica. Bach era aperto ad altre date e alcune federazioni internazionali avevano suggerito di spostare i Giochi nella primavera del 2021, per evitare l'intenso caldo estivo che è stato un problema. Ma mantenere lo slot di luglio/agosto rende più facile ospitare i Giochi in un calendario sportivo completo e sarebbe anche lo scenario preferito per le emittenti americane NBC che hanno pagato più di 12 miliardi di dollari per i diritti 2014-2032.

Diversi campionati del mondo, compresi gli sport olimpici di nuoto e atletica, dovranno essere riprogrammati per rientrare nei Giochi del prossimo anno. Il capo dell'atletica mondiale Sebastian Coe ha dichiarato che il suo board e gli organizzatori locali stanno esaminando la possibilità di spostare i mondiali in Oregon fino al 2022. Secondo quanto riferito, anche la Federazione del nuoto internazionale è flessibile ma ha detto di voler mantenere l'evento a Fukuoka, in Giappone, nel 2021.

