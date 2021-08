Diretta Olimpiadi, alle 13 la cerimonia di chiusura. Orario e dove vederla

Domenica 8 Agosto 2021, 08:46

Diciannove giorni di gare, poco meno di trecentocinquanta medaglie assegnate, record infranti, ori, argenti e bronzi inaspettati, gioia, festeggiamenti e quache volta anche dolori e delusioni. Sono stati questo i Giochi di Tokyo 2020, non a torto le Olimpiadi più complesse di sempre ma non per questo le meno attese, visto i quasi 365 giorni in più che ci è toccato aspettare per rivedere le star sportive provenienti da ogni angolo del mondo competere sullo stesso ring, sullo stesso campo o sulla stessa pedana che sia.

Giochi a cinque cerchi indimenticabili sopratutto per la delegazione azzurra, che è partita "lenta", faticando soprattutto nelle discipline che da sempre ne rappresentano il cavallo di battaglia (scherma e nuoto) e venendo fuori alla lunga, inaspettatamente, grazie all'atletica leggera, che ha regalato 5 ori in pochi giorni, con l'exploit di Lamont Marcell Jacobs nella gara per eccellenza di ogni Olimpiade che si rispetti, i 100 metri.

In più, il record di medaglie, rimasto intoccato per esattamente 61 anni, quando in casa, a Roma 1960, lo fissarono a 36 e che oggi è aggiornato ad un tondo 40 che chissà, magari è solo l'inizio della rinascita azzurra nel mondo dello sport.

Diretta cerimonia di chiusura, orario e dove vederla

Alle 13 (ore 20 di Tokyo) andrà in scena così la cerimonia di chiusura, e sarà proprio il velocista di Desenzano del Garda a prendersi gli onori di trasportare la bandiera tricolore sotto il cielo stellato della capitale nipponica. La diretta dei festeggiamenti conclusivi potrà essere seguita in chiaro su Rai 2 e in Ott sulla piattaforma Discovery+, che ha seguito giorno-dopo-giorno e minuto-dopo-minuto queste bellissime ed insolite Olimpiadi.

