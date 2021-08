Andrew Hoy vince due medaglie a 62 anni: è il più anziano dal 1968

Martedì 3 Agosto 2021, 10:20

Una leggenda. Il cavaliere australiano Andrew Hoy ha vinto l'argento nel concorso completo a squadre e il bronzo nell'individuale in equitazione. Si porta a casa due medaglie a 62 anni, ma è ancora in gara per un'altra. Hoy non andava sul podio da Sydney 2000. È il più anziano dal 1968 a vincere una medaglia olimpica. La sua prima Olimpiade fu a Los Angeles 1984 e in tutto ha partecipato otto volte ai Giochi Olimpici. «Quando ho iniziato questo sport ero orgoglioso di essere il più giovane della squadra – ha scherzato Hoy, che ottenne la prima medaglia olimpica a Barcellona nel 1992 –. Quando mi incontrano nel Villaggio mi chiedono cosa sto facendo lì, se sono un funzionario, e gli dico di no, sono un ateta». Ancora imbattuto, però, il record di Louis Noverraz: argento nella vela all'età di 55 anni ai giochi del Messico nel 1968.