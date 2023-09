Italia, il ct Spalletti incontra gli staff delle nazionali giovanili e gli arbitri: «Dobbiamo crescere nelle difficoltà»

Il ct dell'Italia Luciano Spalletti, nella giornata del 29 settembre, è tornato a Coverciano e ha incontrato gli staff delle Nazionali giovanili maschili, riunite sotto la supervisione del coordinatore Maurizio Viscidi, e per salutare gli arbitri di Serie A e Serie B: «Sono contento di questo momento di condivisione: la passione per il gioco del calcio ci unisce» ha esordito il ct rivolgendosi agli arbitri, in ritiro al Centro Tecnico Federale alla presenza del responsabile CAN, Gianluca Rocchi, e del vice presidente AIA, Alberto Zaroli.

Poi la lezione del Ct nell’aula magna.

Seduti tra i banchi, intenti ad ascoltarlo con grande attenzione, i tecnici delle Nazionali giovanili maschili insieme ai loro staff: «Sono le responsabilità che fanno la differenza», ha detto Spalletti, «ed è nelle difficoltà che si vede di che pasta siamo fatti. Esiste un calcio fisico, uno tecnico e quello dei rapporti. E quando si hanno dei rapporti, si riesce a far venire al meglio il calcio fisico e quello tecnico».

La riunione degli staff degli Azzurrini – la seconda stagionale e la prima da quando Luciano Spalletti è diventato commissario tecnico - era cominciata in mattinata, con la lezione tenuta dal coordinatore Maurizio Viscidi: «Questi incontri sono fondamentali, perché ci permettono di analizzare le prestazioni dei ragazzi e delle squadre. In questo caso è stata ulteriormente arricchita dalla presenza del ct Spalletti. La sinergia con la Nazionale maggiore è fondamentale, perché lavoriamo per portare là i nostri ragazzi e per esprimere un calcio che abbia una linea di continuità».