All'Italia non basta Giugliano, contro la Norvegia è 1-1. La qualificazione all'Europeo si decide a luglio

Un altro pareggio per l'Italia femminile, così come venerdì scorso in Norvegia. Stavolta a Ferrara finisce 1-1: apre Giugliano al sesto minuto; impatta Maanum all'81'. Peccato, perché l'Italia di Andrea Soncin avrebbe meritato una vittoria che avrebbe sensibilmente avvicinato la qualificazione all'Europeo in Svizzera dell'anno prossimo. Ma quando sbagli troppo davanti a questi livelli paghi. La Norvegia ha fatto valere, nell'occasione del gol che ha fissato il finale, la maggiore forza fisica. Rimane il rammarico.

GRANDE IMPATTO

Le azzurre hanno iniziato a mille all'ora, trovando presto il gol che ha spaccato il match sull'asse giallorosso formato da Di Guglielmo (assist), Giacinti (velo) e Giugliano che tutta sola dentro l'area di rigore non poteva sbagliare. La Norvegia si è resa pericolosa solamente una volta (brava Giuliani), ma nel mezzo tanta Italia, che con Bonansea, Giacinti e Bonfantini ha avuto tante occasioni per raddoppiare. Anche Cantore nel secondo tempo (traversa) ha avuto la sua occasione, e nessun segnale è arrivato dalla Norvegia. Che però è stata fortunata a rimanere in partita e ha pareggiato quando mancava poco alla fine. Nel finale le azzurre comunque ci hanno creduto, e hanno provato a vincerla assaltando l'area di rigore ospite. Poco precisa Beccari, però, che avrebbe potuto regalare tre punti d'oro.

LA CLASSIFICA

Si decide tutto a luglio, quando le azzurre affronteranno le ultime due partite del girone contro Paesi Bassi (in trasferta) e Finlandia (in casa). La classifica adesso recita questo: Paesi Bassi 7 punti, Italia e Norvegia a quota 5, Finlandia a 4. All'Europeo ci vanno le prime due di ogni raggruppamento, le altre invece cercheranno di arrivare in Svizzera tramite i playoff.

Che non sono semplici.

DELUSIONE SONCIN

«Abbiamo fatto la partita, meritavamo i tre punti. Questo è lo spirito e la qualità che ci vogliono. Oggi c'è da dire solo grazie alle ragazze che hanno fatto una grandissima prestazione. Il prossimo turno sarà quello determinante. Noi oggi abbiamo dato una dimostrazione di forza, stiamo crescendo in mentalità. Dispiace. E vedere le ragazze così dispiaciute sta a significare che iniziano a essere consapevoli che queste partite si possono vincere». Questo il commento del ct Soncin alla fine del match.