Italia, a Iserlohn inaugurata Casa Azzurri: presenti Gravina e Tajani al taglio del nastro

Pochi minuti fa a Iserlohn si sono aperte le porte di Casa Azzurri. Nella cittadina tedesca, di quasi 92mila abitanti, base della Nazionale di Luciano Spalletti, si è tenuta l'inaugurazione ufficiale del luogo di aggregazione per i tifosi della Nazionale e punto di riferimento per le attività dei partner della FIGC. Il taglio del nastro si è svolto alla presenza del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, del presidente della FIGC Gabriele Gravina, dell’ambasciatore italiano in Germania Armando Varricchio, del Sindaco di Iserlohn Michael Joithe e della Nazionale italiana al completo, che è salita sul palco con il ct Spalletti.

Le parole di Spalletti e Buffon

L'ex tecnico del Napoli ha commentato così: «Se essere pronti vuol dire che faremo di tutto per rendere un enorme grazie a tutta la gente che ci sta seguendo, allora siamo pronti». E' intevenuto anche Gianluigi Buffon: «Nel 2006 avevamo sensazione di giocare in casa, anche ora è così». All'interno di Casa Azzurri, a partire dal 12 giugno, si potrà assistere ad eventi, concerti, show cooking e naturalmente alla visione su maxischermo delle gare di Euro 2024.

Sarà presente anche la mostra "Sfumature di Azzurro", oltre a molteplici stand, area vip e un ristorante di circa 400 mq. In programma ci saranno anche quattro concerti: Noemi, la Fondazione Giacomo Puccini, Tananai e Mr. Rain si esibiranno il 14, 15, 19 e 23 giugno.