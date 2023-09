Buffon, oggi la presentazione a Coverciano come nuovo capo delegazione azzurro

COVERCIANO - Oggi è il giorno di Gianluigi Buffon. L'ex portiere della Juventus sarà presentato ufficialmente alla stampa come nuovo capo delegazione dell'Italia. Gigi comincerà quindi ufficialmente la sua nuova avventura in azzurro al fianco del nuovo ct Luciano Spalletti, dopo che il presidente Figc Gravina lo ha fortemente voluto come erede di Gianluca Vialli.

💙 Torno in Nazionale perché quel bambino che trent’anni fa varcava per la prima volta il cancello di Coverciano ha ancora voglia di sognare e di vivere questo sogno insieme ai tifosi italiani. 🇮🇹 pic.twitter.com/M2YVXJGZjc — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 5, 2023

In aggiornamento