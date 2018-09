Schumacher junior vince ancora: sua gara 1 nel Gran Premio d'Austria

Più veloce in entrambe le sessioni di libere in Austria, pole al sabato sull'asciutto, vittoria in Gara 1 sul bagnato e leadership del campionato di Formula 3 conquistata ai danni di Daniel Ticktum, pilota in orbita Red Bull e vicino approdare il prossimo anno in Toro Rosso, che ha chiuso ottavo (286 punti a 268). È un weekend da incorniciare fino ad ora per Mick Schumacher, che ha trionfato sul tracciato del Red Bull Ring volando in testa alla classifica piloti. Per il tedesco della Prema, figlio del sette volte campione iridato di F1, è la quarta vittoria di fila, la settima stagionale, alle sue spalle Robert Shwartzman e Alex Palou. Dopo una partenza rivedibile, Shumi Junior, ha dominato la gara in solitaria conducendo fin dai primi giri e facendo anche segnare il giro più veloce. La vittoria conquistata lo rende il nuovo leader della classifica di Euro F3. E domani in Gara 2 e Gara 3 il figlio del campionissimo della Ferrari cercherà di allungare in vetta alla classifica

Ultimo aggiornamento: 19:00

