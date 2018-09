La Sauber ingaggia Giovinazzi, farà coppia con Raikkonen

«È un sogno diventato realtà ed è un grande piacere avere la possibilità di correre per la Sauber Alfa Romeo». Le prime parole del pilota di Martina Franca Antonio Giovinazzi dopo l'annuncio che nel 2019 sarà il primo pilota italiano a correre da titolare dopo 8 anni i F1. «Come italiano è un grande onore per me rappresentare un marchio di successo come l'Alfa Romeo nel nostro sport. Ringrazio la Ferrari e l'Alfa Romeo Sauber per avermi dato questa grande opportunità, sono molto motivato e non vedo l'ora di iniziare a lavorare per ottenere grandi risultati insieme». Alle parole di Giovinazzi si aggiungono quelle del team principal della Sauber Alfa Romeo Frédéric Vasseur: «Come piloti per la stagione 2019 abbiamo preso inizialmente Kimi Raikkonen, un pilota estremamente esperto che contribuirà allo sviluppo della nostra vettura e ora diamo il benvenuto ad Antonio Giovinazzi, che prenderà il posto di Charles Leclerc: abbiamo già avuto l'opportunità di lavorare con lui in passato e ha dimostrato di avere un grande potenziale».

