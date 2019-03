Vinales, lampo nella notte. Rossi solo 14/imo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lampi nella notte in Qatar. A Losail, Maverick Vinales accende i riflettori su una Yamaha tornata a far volare il giovane Top Gun. Una prima quanto significativa prova di forza di una stagione che si mostra davvero di altissimo lignaggio. Questione di centimetri in pista, come di piccoli dettagli ai box, perfino umani. Ha cambiato il numero di battaglia, il capo meccanico scegliendo Garcìa al posto di Forcada, ed ha assunto un mental coach. il risultato è evidente: 1’53.546, pole position e quella luce negli occhi che fa la differenza. Già, perchè Maverick, al netto di uno, due, tre giri veloci, ha rimesso in mostra agli occhi degli avversari quella superiorità che lo aveva reso protagonista due anni fa. In una stagione di così alto lignaggio, in cui la differenza vive di dettagli ai box quanto di ferocia sportiva in pista, il segnale mandato dal ragazzo di Figueres è di quelli che dovrebbero far preoccupare gli avversari.Dettagli e ferocia dicevamo, in grado di far la differenza. Lo sa bene Marquez che, dopo aver dominato le prove sotto il sole ed al crepuscolo, ha capito di doversi inventare qualcosa con il calare delle tenebre. Durante le ultime libere ha osservato la velocità di Danilo Petrucci, ed ha deciso di utilizzarlo come cavia, come scia. Lo ha braccato, seguito senza scrupoli per tutta la qualifica infischiandosene di giri buttati al vento nonostante quello lì, con quella moto rossa, voleva in tutti i modi sbarazzarsi del campione del mondo. Chi l’ha dura la vince: sotto la bandiera a scacchi, Marquez conquista il terzo posto, mentre Petrucci, letteralmente infuriato, si accontenta della settima casella. “Siamo in MotoGP: talvolta vai più forte, talvolta usi la strategia” ha ammiccato Marc «Stavolta mi son messo in scia io, qualche volta Petrucci. Il mio obiettivo era la prima fila: giusto provarci così». La risposta di Tardozzi, team manager della Rossa non si è fatta attendere: «Siamo contenti che il campione del mondo si preoccupi così tanto di noi». Più che lampi, tra Ducati e Honda son già scintille.Chi scatterà dalla seconda casella è invece Dovizioso. Sorridente in parco chiuso, pragmatico durante tutto questo fine settimana. Sembra l’ennesima evoluzione di un pilota che, da quando si è scoperto campione agli occhi altrui due anni orsono, non fa altro che migliorarsi. Non è partito con i favore del pronostico durante il week end «Ma con il lavoro meticoloso della mia squadra, abbiamo dissipato i dubbi. Sono felice, in gara ce la giochiamo». Difficilmente Jorge Lorenzo e Valentino Rossi si giocheranno invece un gradino del podio. Il primo, dopo una brutta caduta al mattino con relativa dolorosa contusione alla schiena, ha concluso solo quindicesimo. Durante le qualifiche Jorge è incappato oltretutto in una seconda caduta, scivolando in quella Curva Due che molte vittime ha mietuto, a causa di quella umidità denunciata proprio da Jorge in vista della gara, e che nella notte di Losail, è diventata un piccolo problema. Di fianco al nuovo pilota Honda, pochi metri più avanti, scatterà un Valentino Rossi in profonda crisi, incapace di trovare il bandolo di una matassa che, al calare delle temperture, lo porta a distruggere le gomme. Può ammiccare un sorriso invece Francesco Bagnaia, ad un soffio dalle seconde qualifiche alla sua prima stagionale. Chi però ha estasiato tra gli esordienti è Fabio Quartararo. Il giovane di Nizza, con una M1 privata, si è permesso il lusso di concludere in quinta posizione: chapeau.