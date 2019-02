Doha, Vinales il più veloce, quarto tempo per Valentino Rossi

Vola Maverick Vinales nei test della MotoGp sul circuito di Losail, a Doha, in Qatar. La sua Yamaha ha girato in 1'54«208, precedendo il compagno di scuderia Fabio Quartararo, che si è fermato a 233 millesimi. Il crono odierno di Vinales è il migliore dei tre giorni di test qatarioti. Il campione del mondo della Honda, Marc Marquez, ha rimediato un ritardo di 4 decimi. Quarto tempo per Valentino Rossi, che ha girato a 443 millesimi, due in meno di Jorge Lorenzo, quinto con la seconda Honda ufficiale. Nella classifica combinata dei tempi di questi tre giorni di test, Vinales è apparso imprendibile, precedendo Quartararo, Rins (Suzuki), Marquez, Rossi e Lorenzo. Dovizioso solo 15/o. »Sono convinto che quest'anno ci divertiremo - le parole di Valentino Rossi, fresco 40enne, che andrà a caccia del decimo titolo iridato -. La stagione è lunga e servirà lavorare tanto per presentarsi al top il 10 marzo in Qatar, nel giorno del primo Gran premio«. L'ultimo giorno di test a Losail si era aperto con Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) in grado di mettere in fila tutti i rivali, dopo la sorpresa Quartararo (Petronas Yamaha MotoGp), ma Vinales ha ristabilito certe gerarchie, lanciando un segnale forte, chiaro e preciso alla concorrenza. Resta il fatto che Marquez è apparso in crescita e, a 15 giorni dall'esordio mondiale, questa è una buona notizia per il team della Honda. Bene, soprattutto nei primi test di oggi, anche Jorge Lorenzo, dopo un'iniziale presa di confidenza con la RC213V e il rientro dall'infortunio. I motori si scaldano e le ambizioni cominciano a prendere corpo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA