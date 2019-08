Silverstone, Valentino Rossi: «Obiettivo podio». Marquez: «Un rivale in più»

«È andata bene e sono contentissimo. È stata dura perché all'inizio sono partito da solo e tutti hanno aspettato. Ho dovuto ragionare un attimo se tirare o rallentare, ma ho avuto un timing buono. Mi sono detto: provo a fare l'ultimo giro da solo». Così Valentino Rossi commenta, ai microfoni di Sky, il secondo posto ottenuto nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna a Silverstone. «Abbiamo lavorato bene, ho un buon passo. Naturalmente ci sono i soliti dubbi per le gomme, ma la moto va bene e speriamo di essere pronti per domani», aggiunge



«Rossi andrà forte in gara, insieme a Quartararo e Vinales saranno i principali rivali per il podio». Lo dice Marc Marquez ai microfoni di Sky indicando, dopo la pole conquistata nel Gp di Gran Bretagna, i tre piloti Yamaha come gli avversari più quotati anche in ottica gara Ultimo aggiornamento: 16:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA