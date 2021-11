MotoGp, Valentino Rossi: «È stato bello ritirarsi così»

Valentino Rossi saluta i suoi tifosi dopo l'addio alle gare. Una giornata pazzesca e indimenticabile, come tante vissute insieme al campione italiano: «Ho cercato di viverlo nel mio stile. Ero molto preoccupato che l'emozione potesse travolgermi, in tanti hanno cercato di farmi piangere in questi giorni. Invece doveva essere una festa, smettere era una scusa per fare un po' di casino».

Gp di Valencia, nell'ultima gara di Rossi (decimo) vince Bagnaia: e alla fine tutti si fermano a salutare Valentino