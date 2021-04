Doha, male Valentino: parte ventunesimo. Martin in pole position, Morbidelli decimo

Valentino Rossi non ce l'ha fatta a qualificarsi per la Q2 del secondo Gran Premio del Qatar della MotoGp. Il pilota della Yamaha Petronas non fa meglio dell'11/o tempo nella Q1 e quindi in gara partirà 21/o. Passa invece alla qualifica per decidere la top ten della griglia il campione del mondo su Syzuki Joan Mir.

Super Ducati Pramac nelle qualifiche di Losail. Jorge Martin ha conquistato la pole position del secondo Gran Premio del Qatar classe MotoGp precedendo il compagno di squadra Johann Zarco e la Yamaha di Maverick Vinales. Parte sesta la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia davanti all'Aprilia di Aleix Espargaro. Solo nono il campione del mondo su Suzuki Joan Mir. Decimo Franco Morbidelli su Yamaha Petronas.

Ultimo aggiornamento: 20:02

