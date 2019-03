Rossi: «In Argentina punto al podio, spero che il meteo mi aiuti»

«Speriamo di avere buone condizioni di pista sul circuito questo weekend, perché è sempre fondamentale. In secondo luogo, speriamo che quest'anno ci sia bel tempo. Io per quanto mi riguarda, farò del mio meglio per lottare per il podio». Parola di Valentino Rossi che, sul sito della Yamaha, parla del prossimo Gp d'Argentina. «La scorsa stagione la gara è stata terribilmente complicata, perché si è gareggiato su una pista per metà bagnata e per metà asciutta ed è stato molto difficile guidare la moto con le slick sulle zone bagnate – ha spiegato il Dottore - Speriamo quest'anno di non doverlo ripetere, poi vedremo se siamo forti o meno. Io per quanto mi riguarda, farò del mio meglio per lottare per il podio».

