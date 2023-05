Alluvione Emilia Romagna e Marche, slitta il "Tavullia Vale": niente consegna delle chiavi per Valentino Rossi

Niente festa per Valentino Rossi e tifosi. Almeno, non finché durerà l'allerta maltempo in Emilia Romagna e Marche, letteralmente sommerse dall'alluvione. Motivo che ha spinto il Comune di Tavullia (Pesaro), città natale del nove volte campione del mondo di MotoGP, a rinviare a data da destinarsi il "Tavullia Vale": l'evento cittadino organizzato per celebrare la consegna delle chiavi della città nelle mani del "dottore" da parte del sindaco, Francesca Paolucci.

Si sarebbe dovuto svolgere domani, venerdì 19 maggio, con la partecipazione di Dj Ralf e degli storici telecronisti delle gare di MotoGP, Guido Meda e Mauro Sanchin. La ricca kermesse avrebbe coinvolto anche i piloti della "VR Riders Academy", team fondato e diretto da Rossi, e alcuni ospiti a sorpresa.

La festa di Tavullia dopo la vittoria di Rossi del Campionato del Mondo di MotoGP nel 2009

Una scelta inevitabile, come ha riferito l'amministrazione del paesino marchigiano. Tavullia è uno dei pochi comuni "risparmiati" dalle correnti impazzite, ma poco cambia ai fini della decisione: il dramma che si sta consumando nelle vicinanze, non lascia alternative al rinvio, disposto sia per questioni logistiche - molte strade sono chiuse al traffico e altrettante linee ferroviarie sono state interrotte, a causa degli allagamenti - che per rispetto delle vittime del disastro.

Il comunicato

«E’ stata una decisione sofferta ma, insieme a Valentino Rossi, la VR46 Riders Academy, a Sky e a tutta la macchina organizzativa che da settimane sta lavorando per organizzare ‘TavulliaVale’, abbiamo ritenuto opportuno rinviare l’evento - si legge nel comunicato del sindaco Paolucci - La tragedia che si sta consumando a pochi chilometri di distanza da noi ci impone questa scelta per il rispetto dovuto alle vittime e ai loro cari. La consegna delle chiavi della città a Valentino dovrebbe essere un momento di festa e in questi giorni non lo sarebbe stato.

Senza contare che in queste ore tutta la macchina comunale è costantemente al lavoro per cercare di porre rimedio ai danni che anche il nostro territorio ha subito. Vi informeremo presto sulla nuova data scelta per festeggiare il nostro Campione».